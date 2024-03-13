Он отметил, что ему не удалось договориться с лидерами коалиционных партий. Он отметил, что видел другой вектор развития Нидерландов, отличный от теперешнего.

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Снятие кандидатуры

Герт Вилдерс 13 марта снял свою кандидатуру с должности премьер-министра Нидерландов. Он отметил, что мог возглавить правительство только в том случае, если бы это решение поддержали все партии коалиции. Однако, как рассказал Вилдерс, этого не произошло.

Кроме этого, политики имеет другие взгляды на то, как должны выглядеть Нидерланды – он занимает правую позицию, в которой основной акцент на гражданах страны.

Я хочу правое правительство. Меньше убежища и иммиграции. Нидерландцы прежде всего. Любовь к моей стране и избирателям большая и важнее моей собственной позиции. Я люблю Нидерланды,

– написал он.

Ранее нидерландские СМИ писали о коалиционных переговорах между четырьмя крупнейшими партиями в парламент. Речь шла о Партии свободы, Народной партии за свободу и демократию, "Новом социальном договоре" и "Фермерско-гражданском движении".

Политика Нидерландов