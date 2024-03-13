Он отметил, что ему не удалось договориться с лидерами коалиционных партий. Он отметил, что видел другой вектор развития Нидерландов, отличный от теперешнего.
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Снятие кандидатуры
Герт Вилдерс 13 марта снял свою кандидатуру с должности премьер-министра Нидерландов. Он отметил, что мог возглавить правительство только в том случае, если бы это решение поддержали все партии коалиции. Однако, как рассказал Вилдерс, этого не произошло.
Кроме этого, политики имеет другие взгляды на то, как должны выглядеть Нидерланды – он занимает правую позицию, в которой основной акцент на гражданах страны.
Я хочу правое правительство. Меньше убежища и иммиграции. Нидерландцы прежде всего. Любовь к моей стране и избирателям большая и важнее моей собственной позиции. Я люблю Нидерланды,
– написал он.
Ранее нидерландские СМИ писали о коалиционных переговорах между четырьмя крупнейшими партиями в парламент. Речь шла о Партии свободы, Народной партии за свободу и демократию, "Новом социальном договоре" и "Фермерско-гражданском движении".
Политика Нидерландов
- Украина и Нидерланды и марта подписали двустороннее соглашение по безопасности. Владимир Зеленский и Марк Рютте заключили договор в Харькове, во время визита премьер-министр Нидерландов. Один из пунктов соглашения предусматривает, что в 2024 году Нидерланды предоставят нашему государству два миллиарда евро военной помощи.
- Также в тот же день Зеленский обсудил с Рютте, как можно ускорить поставки Украине истребителей F-16. Лидеры отметили, что попросят Минобороны поработать с партнерами, такими как Норвегия, Бельгия и другими странами коалиции F-16.
- Министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот отметила, что передача самолетов состоится в 2024 году. Конкретные рамки назвать трудно, но работа над ускорением процесса идет. В то же время Украина может получить более чем 24 обещанных истребителя.