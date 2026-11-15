"Эта тройка лжет": Гетьман указал на подтекст ограничений Starshield

Ветеран войны Алексей Гетьман опроверг заявления об ограничениях Starshield при скорости свыше 161 км/ч. Он подчеркнул, что такие действия имеют политический подтекст, и призвал создать европейскую альтернативу связи.

Во время беседы в эфире 24 Канала ветеран российско-украинской войны отметил, что искусственное торможение спутниковой связи затрудняет перехват вражеских ракет и дронов. Из-за этого количество попаданий может увеличиться, однако это не означает поражение на поле боя. По его словам, последствия вражеских ударов становятся ощутимо тяжелее для защитников.

Политический подтекст и расследование

Ветеран обратил внимание на противоречивые высказывания Дональда Трампа, Илона Маска и Пита Хегсета, которые пытаются переложить ответственность друг на друга.

Эта тройка лжет и начинает оправдываться. Это означает, что они прекрасно понимают, что делают что-то плохое. В этом есть политический подтекст,

– подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что использование сервиса Starshield полностью оплачено по контракту, поэтому ситуация требует официального расследования со стороны американских институтов. По мнению майора в отставке, этот вопрос может поднять Конгресс США, где в январе большинство получат демократы. Он также добавил, что более 70% американцев поддерживают Украину, поэтому заявления отдельных деятелей не отражают позицию всего общества.

Алексей Гетьман об ограничениях Starshield: видео

Необходимость дублирования Starlink

Эксперт подчеркнул, что для надежной защиты неба Украины необходимо координировать усилия с европейскими партнерами и развертывать собственные технологии спутниковой связи.

Зависеть от одного человека или его прихотей в вопросах ПВО – просто недопустимо. Нам нужно строить системы, которые компенсируют и дублируют Starlink,

– отметил Алексей Гетьман.

Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что компания SpaceX установила ограничение скорости для Starshield до 161 километра в час, что блокирует перехват дронов над линией фронта и временно оккупированными территориями.