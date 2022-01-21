Как отметил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, по итогам января уже есть кадровые решения в худших областях по акцизу. Изменения будут как по линии МВД, так и по линии Налоговой.

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Уже мы видим повышение отчислений от акцизного налога, – Гетманцев

Нардеп подчеркнул, что установлен "прозрачный контакт" работников налоговой и Нацполиции. Речь идет о противодействии реализации подакцизных товаров.

Это мы начали в декабре. МВД это начало в ноябре. Мы уже видим повышение отчислений от акцизного налога. К сожалению, из табачного акциза среди трех видов подакцизной продукции ситуация самая плохая,

– объяснил Гетманцев.

Однако глава финкомитета заверил, что ситуация будет исправляться.

Обратите внимание! Гетманцев отметил, что законопроекты по криминализации товарной контрабанды будут рассмотрены во втором чтении. Это компромиссный вариант, в который были внесены правки.

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