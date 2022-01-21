Як зазначив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, за підсумками січня уже є кадрові рішення в найгірших областях щодо акцизу. Зміни будуть, як за лінією МВС, так і за лінією Податкової.
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Вже бачимо підвищення відрахувань від акцизного податку, – Гетманцев
Нардеп наголосив, що було встановлено "прозорий контакт" працівників податкової та Нацполіції. Мовиться про протидію реалізації підакцизних товарів.
Це ми розпочали у грудні. МВС це початок у листопаді. Ми вже бачимо підвищення відрахувань від акцизного податку. На жаль, з тютюнового акцизу серед трьох видів підакцизної продукції ситуація найгірша,
– пояснив Гетманцев.
Проте голова фінкомітету запевнив, що ситуація виправлятиметься.
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Тим часом ДБР розповіло про контрабанду на митниці: коротко
- У 2021 році Державне бюро розслідувань здійснювало розслідування у 636 кримінальних провадженнях у сфері порушень митного контролю.
- Загалом відкрили 308 справ, було повідомлено про 124 підозри.
- До суду було направлено 106 кримінальних проваджень стосовно 124 осіб.
- Сума встановлених збитків становить 175,6 мільйона гривень.