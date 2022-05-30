Гетто, где людей приговаривают к расстрелам, – мэр Мариуполя о "фильтрационных" лагерях оккупантов

Жители Мариуполя оказались в плену российских оккупантов. У них нет возможности покинуть город, чтобы не пройти через "фильтрационные" лагеря, созданные российскими захватчиками.

Россияне фактически окружили Мариуполь "фильтрационными" лагерями, из-за которых нет возможности выехать на подконтрольную Украине территорию. Следовательно, город "закрыт".

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При этом в городе остается около 120 тысяч человек. Такие данные привел мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает 24 канал.

Те, кто пытаются уехать из города, должны пройти "фильтрационный" лагерь. Но там ситуация катастрофическая.

По словам Вадима Бойченко, жителям Мариуполя следует сначала записаться, чтобы пройти этот "фильтрационный" лагерь, без прохождения кого покинуть город невозможно. Но сейчас идет запись на декабрь 2024 года. Так что кафиры даже этот процесс довели до того, чтобы украинцы не могли покинуть город.

Приговаривают к расстрелам

Мэр Мариуполя рассказал о том, что особая опасность ждет госслужащих и муниципальных работников. Их сразу отправляют за решетку.

"Это гетто, которое создали российские оккупационные власти. Мы должны представить, как все это происходит. Приезжаешь ты в палатку, где сидят МГБ и ФСБ, 15 человек ждут допроса мариупольца. Могут допрашивать часами. Если ты госслужащий или муниципальный работник, то обязательно попадаешь за решетку. Тебе одевают что-то на голову, и ведут в оленевскую тюрьму", – рассказал Вадим Бойченко.

В то же время Россияне обустроили "фильтрационный лагерь" на границе с Эстонией.

Мэр Мариуполя также убеждает, что уже есть так называемые "приговоры суда", где таких задержанных мариупольцев "приговаривали" к 10 годам заключения. Хотя, по его словам, были и приговоры по расстрелу.

Жителей Мариуполя вывозят в депрессивную Россию

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова рассказала детали депортации мирного населения из Мариуполя . Она подтвердила информацию, что часть мариупольцев из фильтрационных лагерей попадает в тюрьму в Оленовке. По ее словам, это более 10% попавших на "фильтрацию" людей. Российские кафиры считают их опасными для своего режима.

По ее данным, только за одну неделю из Мариуполя в "фильтрационный" лагерь вывезли 3000 человек, из которых более 300 – дети. Сколько их там будут содержать – неизвестно. Зафиксированы случаи, когда люди находились в таких лагерях свыше гости недели. Сколько в целом украинцев находятся в "фильтрационных" лагерях – тоже неизвестно.

Если же людей и выпускают из фильтрационных лагерей, то их отправляют в Россию. Сначала – в Таганрог, а уже впоследствии – в один из депрессивных регионов России.

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