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      ГФС провела проверку в заведениях массового отдыха: шокирующие результаты

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      ГФС провела проверку в учреждениях массового отдыха
      ГФС провела проверку в учреждениях массового отдыха / Фото из открытых источников

      В течение курортного сезона 2018 года Государственная фискальная служба Украины провела проверку в 1609 заведениях массового отдыха.

      Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

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      Во всех случаях было установлено нарушение законодательства. За это заведения понесли ответственность размером в 20,6 миллионов гривен штрафных финансовых санкций.

      Чаще всего ГФС выявляли такие нарушения:

      1. неоприходование наличности: выявлено 606 нарушений, применены 11,4 миллиона гривен штрафных санкций;
      2. торговля алкогольными и табачными изделиями без лицензии: 391 факт, применен 5,7 миллиона гривен штрафа;
      3. торговля не оприходованными товарами: 341 случай, применено 3,3 миллиона гривен санкций;
      4. отсутствие регистрации операций при наличных расчетах: выявлено 302 нарушения, применены 0,2 миллиона гривен штрафа.

      Кроме того, по информации ГФС, в течение курортного сезона во время проверок было проведено 168 хронометражей. По их результатам стало известно о среднедневном увеличении наличной выручки на хозяйственных объектах до 2 раз.

      К слову, 11 декабря окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова, которого подозревают в хищении государственных денег.

      Теги: Новости Украины Деньги Штрафы Государственная фискальная служба Отдых
      Источник: 24 Канал
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