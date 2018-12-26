ГФС провела проверку в заведениях массового отдыха: шокирующие результаты
В течение курортного сезона 2018 года Государственная фискальная служба Украины провела проверку в 1609 заведениях массового отдыха.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
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Во всех случаях было установлено нарушение законодательства. За это заведения понесли ответственность размером в 20,6 миллионов гривен штрафных финансовых санкций.
Чаще всего ГФС выявляли такие нарушения:
- неоприходование наличности: выявлено 606 нарушений, применены 11,4 миллиона гривен штрафных санкций;
- торговля алкогольными и табачными изделиями без лицензии: 391 факт, применен 5,7 миллиона гривен штрафа;
- торговля не оприходованными товарами: 341 случай, применено 3,3 миллиона гривен санкций;
- отсутствие регистрации операций при наличных расчетах: выявлено 302 нарушения, применены 0,2 миллиона гривен штрафа.
Кроме того, по информации ГФС, в течение курортного сезона во время проверок было проведено 168 хронометражей. По их результатам стало известно о среднедневном увеличении наличной выручки на хозяйственных объектах до 2 раз.
К слову, 11 декабря окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова, которого подозревают в хищении государственных денег.