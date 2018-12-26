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      ДФС провела перевірку у закладах масового відпочинку: шокуючі результати

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      ДФС провела перевірку у закладах масового відпочинку
      ДФС провела перевірку у закладах масового відпочинку / Фото з відкритих джерел

      Протягом курортного сезону 2018 року Державна фіскальна служба України провела перевірку у 1609 закладах масового відпочинку.

      Про це повідомляє прес-служба ДФС.

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      В усіх випадках було встановлено порушення законодавства. За це заклади понесли відповідальність розміром у 20,6 мільйонів гривень штрафних фінансових санкцій.

      Найчастіше ДФС виявляли такі порушення: 

      1. неоприбуткування готівки: виявлено 606 порушень, застосовано 11,4 мільйона гривень штрафних санкцій;
      2. торгівля алкогольними та тютюновими виробами без ліцензії: 391 факт, застосовано 5,7 мільйона гривень штрафу;
      3. торгівля не оприбуткованими товарами: 341 випадок, застосовано 3,3 мільона гривень санкцій;
      4. відсутність реєстрації операцій при готівкових розрахунках: виявлено 302 порушення, застосовано 0,2 мільона гривень штрафу.

      Окрім того, за інформацією ДФС, протягом курортного сезону під час перевірок було проведено 168 хронометражів. За їх результатами стало відомо про середньоденне збільшення готівкової виручки на господарських об’єктах до 2 разів.

      До слова, 11 грудня окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова, якого підозрюють у розкраданні державних грошей. 

      Теги: Новини України Гроші Відпочинок Державна фіскальна служба Штрафи
      Джерело: 24 Канал
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