В Одессе в заброшенном санатории "Куяльник" трагически погибла 13-летняя девочка

В Одессе две девушки-подростки пошли к заброшенному зданию санатория "Куяльник" рисовать граффити. Одна из подруг сорвалась с высоты и погибла.

Смертельный инцидент произошел на территории Пересыпского района Одессы. Там двое 13-летних девочк расписывали стены заброшенной многоэтажки.

Смотрите также На Черниговщине мужчина угрожал взорвать дом с собственной семьей

Как погибла девочка

Когда произошла трагедия, несовершеннолетние одесситки рисовали красками на стенах между четырнадцатым и пятнадцатым этажами. Одна из девочек захотела полюбоваться своим рисунком, сделала шаг назад, не удержалась и упала в промежуток между лестницей. К сожалению, ребенок погиб на месте.

В полиции говорят, что семья погибшей ранее не имела проблем с законом. Родители девочки рассказывают, что дочь отпросилась погулять с подругой и постоянно была на связи. Около 18-ти она позвонила маме и сказала, что уже планирует идти домой. Однако через час прекратила отвечать на звонки.

Тело погибшей правоохранители направили на экспертизу. Предварительно, смерть ребенка наступила от травм в результате падения с высоты.

По факту гибели девочки начато производство с пометкой "несчастный случай".

В Одессе 13-летняя девочка упала с высоты и погибла / Фото Нацполиция

Напомним, что в Польше разбился автобус с украинцами. Пять человек – в тяжелом состоянии, среди них – 4 детей.