В Одессе в заброшенном санатории "Куяльник" трагически погибла 13-летняя девочка
Источник:Полиция Одесской области
В Одессе две девушки-подростки пошли к заброшенному зданию санатория "Куяльник" рисовать граффити. Одна из подруг сорвалась с высоты и погибла.
Смертельный инцидент произошел на территории Пересыпского района Одессы. Там двое 13-летних девочк расписывали стены заброшенной многоэтажки.
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Как погибла девочка
Когда произошла трагедия, несовершеннолетние одесситки рисовали красками на стенах между четырнадцатым и пятнадцатым этажами. Одна из девочек захотела полюбоваться своим рисунком, сделала шаг назад, не удержалась и упала в промежуток между лестницей. К сожалению, ребенок погиб на месте.
В полиции говорят, что семья погибшей ранее не имела проблем с законом. Родители девочки рассказывают, что дочь отпросилась погулять с подругой и постоянно была на связи. Около 18-ти она позвонила маме и сказала, что уже планирует идти домой. Однако через час прекратила отвечать на звонки.
Тело погибшей правоохранители направили на экспертизу. Предварительно, смерть ребенка наступила от травм в результате падения с высоты.
По факту гибели девочки начато производство с пометкой "несчастный случай".
В Одессе 13-летняя девочка упала с высоты и погибла / Фото Нацполиция
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