Удар по Чернигову: Россия убила 15-летнюю гимнастку и ее одноклассницу

В результате российского удара по центру Чернигова 29 октября погибли две 15-летние девушки – Яна Пешкова и Мария Мозгова. Они учились в одном лицее, а одна из них занималась художественной гимнастикой.

Как сообщили в официальной группе лицея № 1 в Facebook, погибшие девочки учились в десятом классе этого учебного заведения.

Кого убила Россия?

Наша лицейская семья переживает невыразимую боль и невосполнимую утрату. Сегодня во время вражеской атаки на Чернигов погибли две наши ученицы – Пешкова Яна и Мозгова Мария,

– выразили соболезнования семьям погибших в группе.

Как отметили в местной студии художественной гимнастики Magic sports, Яна Пешкова была их воспитанницей. Россия забрала жизнь юной гимнастки, которая только начала строить планы на будущее.

Ей было всего 15 лет. Она была воспитанницей нашей студии, частью нашей спортивной семьи. Девочкой, у которой впереди должна была быть целая жизнь, столько мечтаний, планов и счастливых моментов… Но Россия решила иначе,

– написали в спортивной студии.

В студии добавили, что девушка навсегда останется в их памяти светлой, искренней и улыбчивой, а также выразили соболезнования ее семье: "Нет слов, способных унять такую боль. Светлая память. Наша Яна – наш ангелочек".

Напомним, Россия нанесла удар по центральной части Чернигова, применив "Бандероль". Вражеская атака привела к гибели двух человек. Также известно о как минимум 35 пострадавших.