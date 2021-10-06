Гибель 7-летнего украинца в Польше: что известно об отце, который устроил резню

Недавно в Тарнуве, в Польше, мужчина порезал ножом жену и сына. От полученных ран 7-летний мальчик умер. Сам мужчина перед этим проходил психиатрическое лечение.

Прокуратура Тарнува начала расследование домашнего конфликта в семье украинцев, который привел к смерти маленького мальчика.

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У отца были проблемы с психикой

По информации следствия, отец мальчика напал на семью. Он ранил своего сына, жену и даже себя. После этого он выпрыгнул из окна второго этажа и пытался убежать.

Выяснилось, что мужчина незадолго до трагедии проходил психиатрическое лечение. Это подтвердила его жена.

По словам женщины, "мужчина обнял ее и ребенка утром, затем достал нож и напал",

– отметил прокурор Мечислав Сеницкий.

В то же время нападающего будут допрашивать только тогда, когда это позволят врачи.

К слову, глава семьи уже несколько лет легально работает в Польше. В мае к нему переехали жена и сын.

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