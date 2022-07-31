Он был владельцем крупной агропромышленной компании "Нибулон", многое сделал для Николаевщины и Украины. 24 канал собрал реакции известных людей на смерть Вадатурского.

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Мог позволить себе жить в любом месте, но оставался в Николаеве

Мэр Днепра Борис Филатов вспомнил, что знал бизнесмена не слишком близко. Они пересекались на одном судебном процессе. С тех пор помнит Вадатурского как сильного и прямого человека.

Долларовый миллиардер, фигурант списка "Форбс". Тот, кто мог по возрасту покинуть страну и доживать свой век спокойно на Лазурном Берегу, купаясь в роскоши. Нет, Дед упрямо сидел в родном Николаеве под ежедневными обстрелами. И прорабатывал альтернативные маршруты экспорта украинского зерна,

– написал Филатов.

Он отметил, что именно поэтому не верит в случайность смерти бизнесмена. Ведь россиянам верить нельзя.

Блогер Денис Казанский рассказал, что до войны состояние погибшего оценивало в полмиллиарда долларов.

"Вадатурский мог позволить себе жизнь в любой стране мира, но до последнего оставался под обстрелом в Николаеве. И уже хотя бы поэтому достойный уважения", – сказал Казанский.

До победы не хотел говорить с журналистами

Издание Forbes Ukraine также отреагировало на смерть Алексея Вадатурского. Он был героем обложки третьего номера журнала, вышедшего в сентябре 2020 года. В нем опубликовали большой фичер о Вадатурском под названием "Адмирал Днепра".

Также отметили, что с начала войны предприниматель оставался в Николаеве. При этом он не общался с журналистами, а обещал поговорить после победы. Его компания также не коммуницировала с 23 февраля.

К сожалению, за это время оккупанты разграбили зернохранилища "Нибулона" в Херсоне, подбили буксир компании и обстреляли элеваторы. В 2021 году компания поставила абсолютный рекорд за всю свою историю, отгрузив в 38 стран более 5,64 миллиона тонн сельхозпродукции.

Депутат Верховной Рады Вадим Ивченко также выразил соболезнования родным и близким погибшего. Он подчеркнул, что в такую потерю верить не хочется.

Редакция 24 канала также выражает искренние соболезнования всем родным и друзьям семьи погибшего Алексея Вадатурского и его супруги Раисы.

Благотворитель и пример в жизни

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева назвала Вадатурского человеком-легендой с крепким характером и ценностями.

Его имя навсегда остается в истории украинского и мирового бизнеса. Владелец одного из крупнейших аграрных предприятий Украины Алексей Афанасьевич имел большое сердце и всегда приходил на помощь с благотворительной миссией,

– сказала она.

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко признался, что многому научился у Алексея Вадатурского. Погибший был примером для многих в бизнесе и в жизни. Бондаренко называет его давним другом и наставником.

"Сильный и мудрый руководитель, сумевший вывести свою компанию в лидеры украинского аграрного рынка, создал тысячи рабочих мест и никогда не боялся новых вызовов. Настоящий патриот. Он до последнего оставался в Николаеве, который был под ежедневными обстрелами", – отметил Бондаренко.

Соболезнование Офиса Президента

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко выразил соболезнования всей семье погибшего.

По его словам, российская ракета попала в частный дом, где вместе с женой был Алексей Вадатурский. Они оба погибли.

Компания, которой руководил Алексей Афанасьевич – это сложный и крупный бизнес, действующий в Украине уже 30 лет. Тысячи реализованных соглашений и контрактов в аграрном и судостроительном секторе и куча планов на будущее. Алексей Афанасьевич настоящий адмирал своего дела,

– сказал Тимошенко.

В заключение добавил, что мы их победим.

Что известно о Вадатурском и его гибели

Сначала о случившемся сообщили местные СМИ. Бизнесмену и Герою Украины Алексею Вадатурскому 8 сентября должно было исполниться 75 лет. Он был родом из Одесской области. Украинский агропредприниматель, генеральный директор сельскохозяйственного предприятия "Нибулон" и вице-президент Украинской зерновой ассоциации с февраля 2005 года.

Впоследствии смерть его и жены официально подтвердил Виталий Ким. По его словам, Алексей Афанасьевич сделал много для Николаевщины, много для Украины. Его вклад в развитие аграрной и судостроительной отрасли, развитие региона неоценим. Именно он был одним из тех, кто принял участие в разработке маршрутов для экспорта нашего зерна.

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