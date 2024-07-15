В России артист цирка разбился насмерть во время представления: видео
Смертельный инцидент произошел в российском Ростове-на-Дону. Там погиб артист цирка прямо во время выполнения трюка.
По сообщению росСМИ, трагедия случилась в цирке Демидовых. Там разбился насмерть каскадер из Колумбии.
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Что произошло
Отмечается, что во время представления каскадер ехал на велосипеде по канату без страховки. Он выступал в палатке, упал с высоты четырех метров и приземлился прямо на голову на асфальтированное покрытие.
Известно, что погибшему было 44 года. Его звали Сиксто Чаварро Октавио.
С шоу циркача экстренно госпитализировали, но впоследствии он умер в больнице. Тем временем возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, что привело по неосторожности к смерти человека". В цирке работают следователи.
Внимание! Видео содержит чувствительные кадры!
Момент падения: смотрите видео +18
Напомним, что опасный инцидент произошел в конце апреля. В Запорожском цирке гимнасты – подростки – 15-летний парень и 12-летняя девушка – во время представления не удержались на канате и сорвались с 3-метровой высоты на арену. Обоих доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.