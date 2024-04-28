Как сообщают СМИ, несчастный случай произошел вчера, 27 апреля. В сети распространили видео этого страшного эпизода.
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Опасный трюк
На кадрах зафиксировано исполнение трюка двумя артистами– парнем и девушкой. Он держится руками за канат, а она– за его ногу. В такой позе они кружат по залу, пока в какой-то момент мужчина не впускает канат, и они вместе с партнершей падают на пол с 5-метровой высоты.
На видео слышны испуганные голоса зрителей.
Как отмечают очевидцы, оба акробатов, к счастью, остались в живых. У парня – сломана нога, а у девушки – сотрясение мозга.
Жуткое падение с высоты: смотрите видео
Тем временем в Перу школьная учительница упала с высоты 15-метров и уцелела. 55-летняя учительница шла домой по горной тропе, поскользнулась и упала в овраг. Целые сутки женщина пролежала без сознания. Следующие 8 дней она провела в горах. В течение этого времени ела только шоколадные конфеты и творог, которые ей подарили ученики.
Другие чрезвычайные ситуации: что известно
- 26 апреля в школе Киева обвалился потолок прямо во время занятий. К счастью, это произошло в коридоре, когда учащиеся находились в классах. Поэтому обошлось без пострадавших. В дирекции учебного заведения объяснили, что причиной обрушения потолка стало, во-первых, то, что здание школы очень старое– Ее построили еще в 1936 году. Последний раз ремонт проводили в 2007 году. Тогда на старый потолок положили новое покрытие.
- На Львовщине в пункте сбора металлолома произошел взрыв, который унес жизни двух человек. Трагедия произошла при взвешивании металла. Погибли 54-летний мужчина, который привез металлолом, и владелица пункта принятия– 42-летняя местная жительница.
- В Закарпатье мужчина взял в заложницы продавщицу. Злоумышленник требовал у женщины, чтобы она бесплатно продала ему алкоголь. Получив отказ, желающий выпить вытащил пистолет и направил его на работницу магазина.
- На границе между Индией и Китаем в штате Аруначал-Прадеш произошло масштабное смещение почвы. В результате природного бедствия полностью смыло часть шоссе. На месте оползня образовался водопад из воды.