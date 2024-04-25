Смертельный инцидент произошел вчера, 24 апреля, в послеобеденный период.

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Взрыв среди металлолома

Как рассказали в полиции, 58-летняя жительница одного из сел Яворовского района вместе со своим 54-летним соседом привезли металлолом в частный двор в селе Старый Яр, где был организован пункт сбора.

Во время взвешивания металла произошел взрыв. На месте происшествия погибли мужчина, который привез лом, и владелица пункта приема – 42-летняя местная жительница.

Женщина, которая прибыла вместе с соседом, получила термические ожоги лица и всех конечностей. С многочисленными ранами ее госпитализировали во львовскую больницу.

Сейчас правоохранители осматривают место трагедии и пытаются установить причину взрыва. Полиция открыла уголовное производство за небрежное хранение оружия и боеприпасов. Виновных могут посадить на 3 года.

От взрыва погибли военные

  • Вчера неизвестные предметы взрывались не только на Львовщине, но и в Николаеве.
  • Так, в городе вечером раздались взрывы. Сначала местные жители решили, что это произошли "прилеты", хотя тревогу в Николаеве и области не объявляли тревогу.
  • Впоследствии в ГСЧС объяснили, что взрывы – следствие не российских ударов, а детонации неизвестного устройства.
  • В результате инцидента загорелись машины. Во время тушения пожара 5 сотрудников ГСЧС пострадали.
  • Уже на следующий день стало известно, что из-за взрыва есть жертвы.
  • В ГБР рассказали об открытии уголовного производства, а также сообщили обстоятельства происшествия.
  • Предварительно, трагедия произошла на автомобильной парковке во время неосторожной перегрузки боеприпасов военнослужащими из одного автомобиля в другой.
  • Двое бойцов погибли, еще двое получили ранения.
  • Также загорелись автомобили, которые были рядом с эпицентром взрыва.
  • Во время ликвидации последствий первого взрыва произошла повторная детонация – 5 спасателей пострадало.