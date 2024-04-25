Смертельний інцидент трапився вчора, 24 квітня, о післяобідній період.
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Вибух серед брухту
Як розповіли у поліції, 58-річна мешканка одного з сіл Яворівського району разом зі своїм 54-річним сусідом привезли металобрухт до приватного подвір'я у селі Старий Яр, де було організовано пункт збору.
Під час зважування металу трапився вибух. На місці події загинули чоловік, який привіз брухт, та власниця пункту прийому – 42-річна місцева жителька.
Жінка, яка прибула разом із сусідом, отримала термічні опіки обличчя та усіх кінцівок. Із численними ранами по тілу її госпіталізували до львівської лікарні.
Наразі правоохоронці оглядають місце трагедії і намагаються встановити причину вибуху. Поліція відкрила кримінальне провадження за недбале зберігання зброї та боєприпасів. Винних можуть посадити на 3 роки.
Від вибуху загинули військові
- Вчора невідомі предмети вибухали не лише на Львівщині, але й у Миколаєві.
- Так, у місті надвечір пролунали вибухи. Спершу місцеві жителі вирішили, що то сталися "прильоти", хоча тривогу у Миколаєві та області не оголошували.
- Згодом у ДСНС пояснили, що вибухи – наслідок не російських ударів, а детонації невідомого пристрою.
- Внаслідок інциденту зайнялися автівки. Під час гасіння пожежі 5 співробітників ДСНС постраждали.
- Вже наступного дня стало відомо, що через вибух є жертви.
- У ДБР розповіли про відкриття кримінального провадження, а також повідомили обставини події.
- Попередньо, трагедія сталася на автомобільній парковці під час необережного перевантаження боєприпасів військовослужбовцями з одного автомобіля до іншого.
- Двоє бійців загинули, ще двоє отримали поранення.
- Також загорілися автомобілі, які були поряд з епіцентром вибуху.
- Під час ліквідації наслідків першого вибуху сталася повторна детонація – 5 рятувальників постраждало.