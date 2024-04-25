Смертельний інцидент трапився вчора, 24 квітня, о післяобідній період.

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Вибух серед брухту

Як розповіли у поліції, 58-річна мешканка одного з сіл Яворівського району разом зі своїм 54-річним сусідом привезли металобрухт до приватного подвір'я у селі Старий Яр, де було організовано пункт збору.

Під час зважування металу трапився вибух. На місці події загинули чоловік, який привіз брухт, та власниця пункту прийому – 42-річна місцева жителька.

Жінка, яка прибула разом із сусідом, отримала термічні опіки обличчя та усіх кінцівок. Із численними ранами по тілу її госпіталізували до львівської лікарні.

Наразі правоохоронці оглядають місце трагедії і намагаються встановити причину вибуху. Поліція відкрила кримінальне провадження за недбале зберігання зброї та боєприпасів. Винних можуть посадити на 3 роки.

Від вибуху загинули військові