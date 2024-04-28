Як повідомляють ЗМІ, нещасний випадок трапився вчора, 27 квітня. У мережі поширили відео цього страшного епізоду.

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Небезпечний трюк

На кадрах зафіксовано виконання трюку двома артистами – хлопцем та дівчиною. Він тримається руками за канат, а вона – за його ногу. У такій позі вони кружляють по залу, допоки в якусь мить чоловік не впускає канат, і вони разом з партнеркою падають на підлогу з 5-метрової висоти.

На відео чути вжахані голоси глядачів.

Як зазначають очевидці, обоє акробатів, на щастя, залишилися живими. У хлопця – зламана нога, а у дівчини – струс мозку.

Моторошне падіння з висоти: дивіться відео

Тим часом у Перу шкільна учителька впала з висоти 15-метрів і вціліла. 55-річна освітянка йшла додому гірською стежкою, послизнулася і впала у яр. Цілу добу жінка пролежала без свідомості. Наступні 8 днів вона провела у горах. Протягом цього часу їла лише шоколадні цукерки і сир, які їй подарували учні.

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