Як повідомляють ЗМІ, нещасний випадок трапився вчора, 27 квітня. У мережі поширили відео цього страшного епізоду.
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Небезпечний трюк
На кадрах зафіксовано виконання трюку двома артистами – хлопцем та дівчиною. Він тримається руками за канат, а вона – за його ногу. У такій позі вони кружляють по залу, допоки в якусь мить чоловік не впускає канат, і вони разом з партнеркою падають на підлогу з 5-метрової висоти.
На відео чути вжахані голоси глядачів.
Як зазначають очевидці, обоє акробатів, на щастя, залишилися живими. У хлопця – зламана нога, а у дівчини – струс мозку.
Моторошне падіння з висоти: дивіться відео
Тим часом у Перу шкільна учителька впала з висоти 15-метрів і вціліла. 55-річна освітянка йшла додому гірською стежкою, послизнулася і впала у яр. Цілу добу жінка пролежала без свідомості. Наступні 8 днів вона провела у горах. Протягом цього часу їла лише шоколадні цукерки і сир, які їй подарували учні.
Інші надзвичайні ситуації: що відомо
- 26 квітня у школі Києва обвалилася стеля прямо під час занять. На щастя, це відбулося у коридорі, коли учні перебували у класах. Тому минулося без постраждалих. У дирекції навчального закладу пояснили, що причиною обвалу стелі стало, по-перше, те, що будівля школи дуже стара – її збудували ще у 1936 році. Востаннє ремонт проводили у 2007 році. Тоді на стару стелю поклали нове покриття.
- На Львівщині у пункті збирання металобрухту стався вибух, який забрав життя двох людей. Трагедія трапилася під час зважування металу. Загинули 54-річний чоловік, який привіз брухт, та власниця пункту прийняття – 42-річна місцева жителька.
- На Закарпатті чоловік взяв у заручниці продавчиню. Зловмисник вимагав у жінки, аби вона безкоштовно продала йому алкоголь. Отримавши відмову, охочий випити витягнув пістолета і скерував його на працівницю магазину.
- На кордоні між Індією і Китаєм в штаті Аруначал-Прадеш стався масштабний зсув ґрунту. Внаслідок природного лиха повністю змило частину шосе. На місці зсуву дороги утворився водоспад із води.