У школі номер 155, розташованій у Шевченківському районі Києва, сталася надзвичайна ситуація. У розпал навчання там обвалилася стеля. На щастя, це обвал відбувся в коридорі, коли діти перебували на заняттях. Тому постраждалих немає.
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Школа "похилого віку"
У коментарі журналістам дирекція освітнього закладу розповіла, що раніше жодних проблем зі стелею не виникало. Вона не провисла і не була вологою.
Втім, визнають керівники, сама будівля школи дуже стара. Вона була збудована ще у 1936 році. Востаннє ремонт проводили у 2007 році. Тоді на оригінальну стелю поклали нове покриття. Відповідно стара стеля дала зсуви і обвалилася, а нова власне не витримала під її вагою і теж впала.
Тим часом у мережі з'явилися відео, на яких можна побачити значні руйнування шкільної стелі.
У школі Києва обвалилася стеля: дивіться відео
У Києві терміново евакуюють дві лікарні: що відомо
- 26 квітня вдень КМДА оголосила про негайну евакуацію двох медичних закладів, розташованих на вулиці Богатирській.
- Йдеться про Київську міську дитячу клінічну лікарню №1 та Київську міську клінічну шкірно-венерологічну лікарню.
- Причина евакуації – відео, яке стрімко пошириється у соцмережах.
- На ньому виступ керівника КДБ Івана Тертеля під час засідання Всебілоруських народних зборів.
- У своїй промові білоруський чиновник говорить, що нібито в лікарнях Києва на вулиці Богатирській перебувають військові. Він пригрозив ударами по них.
- Водночас у КМВА кажуть, що наразі немає жодного підтвердження, яке б свідчило, що Росія насправді збирається завдати таких ударів.
- Втім, з міркувань безпеки лікарні вирішили евакуювати.
- У СБУ теж вже прокоментували погрози керівника КДБ Білорусі. Там закликали сприймати будь-які заяви представників білоруської влади з приводу міфічних терористів, які нібито перебувають в українських лікарнях, як прояв інформаційно-психологічних спецоперацій, котрі грають на руку Росії.