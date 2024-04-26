У школі номер 155, розташованій у Шевченківському районі Києва, сталася надзвичайна ситуація. У розпал навчання там обвалилася стеля. На щастя, це обвал відбувся в коридорі, коли діти перебували на заняттях. Тому постраждалих немає.

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Школа "похилого віку"

У коментарі журналістам дирекція освітнього закладу розповіла, що раніше жодних проблем зі стелею не виникало. Вона не провисла і не була вологою.

Втім, визнають керівники, сама будівля школи дуже стара. Вона була збудована ще у 1936 році. Востаннє ремонт проводили у 2007 році. Тоді на оригінальну стелю поклали нове покриття. Відповідно стара стеля дала зсуви і обвалилася, а нова власне не витримала під її вагою і теж впала.

Тим часом у мережі з'явилися відео, на яких можна побачити значні руйнування шкільної стелі.

У школі Києва обвалилася стеля: дивіться відео

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