В Київській ОВА ухвалили рішення про евакуацію двох медзакладів – з міркувань безпеки. Влада зазначає, що не може ризикувати навіть попри те, що реальної загрози атаки станом на зараз немає.

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Що відомо про евакуацію

У Київській обласній військові адміністрації пояснили рішення про евакуацію двох лікарень столиці. Влада зазначає, що наразі зростає кількість ворожих ІПСО, які спрямовані аби посіяти паніку і дестабілізувати ситуацію в нашій країні. Водночас значна їх частина спрямована на Київ.

Так, 26 квітня у мережі зявилася інформація про те, що Росія має намір вдарити ракетами по двох київських лікарнях – в тому числі й дитячій. Задля безпеки влада ухвалила рішення про евакуацію, адже дії ворога є непередбачуваним.

Наразі немає жодного підтвердження, яке б свідчило, що Росія насправді збирається завдати таких ударів. Втім, для нас життя та здоров’я наших людей і наших дітей – це найвища цінність. Тому, з міркувань безпеки, було прийнято рішення про евакуацію двох лікарень, одна з яких дитяча, розташованих на вулиці Богатирській,

– пояснили в ОВА.

У структурі запевнили, що з огляду на постійні ракетні удари вони не можуть ризикувати. Батьки дітей мають бути спокійні і впевнені в безпеці свого чада. Ці заходи є превентивними, адже станом на зараз реальної загрози атаки немає.