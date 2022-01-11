Гибель двух военных на Донбассе: прокуратура взялась за расследование
Источник:Офис генпрокурора
На Донбассе трагически погибли двое украинских защитников. 10 января они подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Правоохранители уже открыли уголовное производство.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. На месте происшествия работают прокуроры, следственно-оперативная группа, эксперты и специалисты взрыво-технической службы.
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Как произошла трагедия
По предварительной информации, военные погибли во время работ по восстановлению минно-взрывных заграждений на подконтрольной Украине территории. Они подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Трагический инцидент произошел вблизи населенного пункта Крутая Балка Донецкой области.
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Расследуют халатное отношение к службе
Правоохранители уже начали уголовное производство по факту халатного отношения к службе, которое повлекло тяжкие последствия, совершенного в условиях особого периода. За это "светит" от 5 до 7 лет в тюрьме.
На Донбассе нашли мертвым молодого контрактника
В Донецкой области расследуют возможное самоубийство 18-летнего военного-контрактника. Парня, уроженца Кривого Рога, нашли мертвым 9 января. По предварительной информации, он выстрелил себе в голову из штатного оружия. Произошло это в месте прохождения военной службы.Обратите внимание! Похожий случай произошел в начале 2022 года. 3 января без признаков жизни нашли военного из Запорожской области. Основная версия – самоубийство. Впрочем, рассматривают и другие.
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