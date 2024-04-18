Следователи ГБР завершили досудебное расследование 29 марта 2024 года. После этого стороны защиты и потерпевших имели возможность ознакомиться с материалами дела.

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Военный, которому на первоочередной стадии досудебного расследования сообщалось о подозрении в незаконном сбыте боевых припасов, в тот трагический день передал погибшему взрывной "подарок" с гранатами в честь дня рождения,

– говорится в сообщении Бюро.

По данным следствия, во время распаковки "подарка" дома одна из гранат взорвалась в руках Частякова, который был уверен, что это сувенирные рюмки. От полученных ранений он погиб на месте, а его несовершеннолетний сын получил тяжелые телесные повреждения.

СМИ также сообщают, что дело передали в Печерский районный суд Киева. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Гибель Геннадия Частякова: что известно