В Государственном бюро расследований заявили, что их работники завершили досудебное расследование в отношении заместителя командира одной из воинских частей. Обвинительный акт в отношении него направили в суд.

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Что известно о деле заместителя командира части

Из-за его (заместителя командира – 24 Канал) бездействия военнослужащие, которых привлекали к дисциплинарной ответственности, продолжали получать надбавки и премии,

– заявили в ГБР.

Ведомство объяснило, что офицер, согласно своим должностным обязанностям должен должен был:

проводить сверки с военной службой правопорядка,

подавать командиру списки военнослужащих, которые совершили административные правонарушения и должны были быть лишены денежных премий и дополнительных денежных вознаграждений.

Вместо этого он в течение 6 месяцев не замечал 13 нарушителей, которые продолжали незаконно получать доплаты. Из-за таких действий общая сумма ущерба нанесенного государству составила почти 860 тысяч гривен,

– выяснили следователи.

Они уточнили, что в рамках досудебного расследования уже возместили почти 300 тысяч гривен незаконно выплаченных средств.

Однако заместителя командира таки обвиняют в халатном отношении военным должностным лицом к службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения.

Если вину военного по этой статье докажут, то ему грозит лишение свободы до 8 лет.

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