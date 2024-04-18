У Державному бюро розслідувань заявили, що їхні працівники завершили досудове розслідування щодо заступника командира однієї з військових частин. Обвинувальний акт щодо нього скерували в суд.
Дивіться також Прикордонник вимагав медичні документи від воїна, що втратив на війні ноги: у ДПСУ відповіли
Що відомо про справу заступника командира частини
Через його (заступника командира – 24 Канал) бездіяльність військовослужбовці, яких притягували до дисциплінарної відповідальності, продовжували отримувати надбавки та премії,
– заявили в ДБР.
Відомство пояснило, що офіцер, згідно зі своїми посадовими обов'язками мав:
- проводити звірки з військовою службою правопорядку,
- подавати командиру списки військовослужбовців, які вчинили адміністративні правопорушення й мали бути позбавлені грошових премій та додаткових грошових винагород.
Натомість він впродовж 6 місяців не помічав 13 порушників, які продовжували незаконно отримувати доплати. Через такі дії загальна сума збитків завданих державі склала майже 860 тисяч гривень,
– з'ясували слідчі.
Вони уточнили, що в межах досудового розслідування вже відшкодували майже 300 тисяч гривень незаконно виплачених коштів.
Проте заступника командира таки звинувачують в недбалому ставленні військовою службовою особою до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану.
Якщо провину військового за цією статтею доведуть, то йому загрожує позбавлення волі до 8 років.
Суд виправдав топпрацівника ДПСУ
- Колегія суддів Вищого антикорупційного суду виправдала та визнала невинуватим заступника директора одного з департаментів Адміністрації Державної прикордонної служби України.
- Журналісти УП стверджують, що мовиться про Сергія Мула, який був керівником скандальної пресофіцерка Південного регіонального управління Держприкордонслужби Іванни Плантовської, яка прославилася своїм розкішним життям та яку звільнили.
- Щодо Сергія Мула, то Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що не погоджується з рішенням суду, адже декларація посадовця відрізняється від реальних даних на понад 1,5 мільйона гривень.
- Саме стільки коштує будинок, який він не задекларував. Натомість в декларацію вписав земельну ділянку зі спорудами та не вказав дані про вартість. Хоча тоді будинок вже був повністю придатний для проживання.