У Державному бюро розслідувань заявили, що їхні працівники завершили досудове розслідування щодо заступника командира однієї з військових частин. Обвинувальний акт щодо нього скерували в суд.

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Що відомо про справу заступника командира частини

Через його (заступника командира – 24 Канал) бездіяльність військовослужбовці, яких притягували до дисциплінарної відповідальності, продовжували отримувати надбавки та премії,

– заявили в ДБР.

Відомство пояснило, що офіцер, згідно зі своїми посадовими обов'язками мав:

проводити звірки з військовою службою правопорядку,

подавати командиру списки військовослужбовців, які вчинили адміністративні правопорушення й мали бути позбавлені грошових премій та додаткових грошових винагород.

Натомість він впродовж 6 місяців не помічав 13 порушників, які продовжували незаконно отримувати доплати. Через такі дії загальна сума збитків завданих державі склала майже 860 тисяч гривень,

– з'ясували слідчі.

Вони уточнили, що в межах досудового розслідування вже відшкодували майже 300 тисяч гривень незаконно виплачених коштів.

Проте заступника командира таки звинувачують в недбалому ставленні військовою службовою особою до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану.

Якщо провину військового за цією статтею доведуть, то йому загрожує позбавлення волі до 8 років.

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