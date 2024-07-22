Фарион погибла за украинскую позицию, враг стремится разъединить украинцев, – Буданов

Во Львове в понедельник, 22 июля, похоронили убитого языковеда Ирину Фарион. Ее смерть прокомментировал глава ГУР Кирилл Буданов.

Он считает, что Ирина Фарион погибла за украинскую позицию. А ее смертью враг хочет разъединить украинцев.

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Убийство Фарион – вызов для Украины

Убийство Ирины Фарион Кирилл Буданов назвал вызовом для украинцев.

Хладнокровное убийство известного языковеда – вызов для всего украинского общества, преступление против основополагающих прав и свобод украинцев,

– написал глава ГУР.

По словам Буданова, эта трагедия продемонстрировала, что "враг стремится использовать любые инструменты, чтобы разъединить нашу нацию". Глава ГУР также отметил, что украинцы не имеют права забыть, что, несмотря на различия в политических взглядах, право на мнение и собственные убеждения – священно.

"Это фундамент нашей свободы, и каждый, кто на это посягает, – должен быть наказан. Ирина Фарион погибла за украинскую позицию. Мы не имеем права терпеть подобные преступления и продолжим защищать Украину как на фронте, так и внутри нашего государства", – подытожил Буданов.