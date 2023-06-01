На Харьковщине в результате взрыва погибли курсанты ГСЧС: руководство университета отстранили

В Харьковской области в учебном подразделении ГСЧС произошел взрыв. В результате погибли двое студентов, еще один – получил ранения.

Ребята учились на третьем курсе Национального университета гражданской защиты в Харьковской области. Трагедия произошла 31 мая около 14:30.

Смотрите также "Первая побежала к укрытию с ребенком": соседка погибшей женщины рассказала подробности про убежище

Детали события

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал, что в настоящее время полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

По данным следствия, 31 мая в помещении одного из учебных подразделений ГСЧС взорвалось неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва ранения получил 20-летний курсант, он получил незначительные травмы, его жизни ничего не угрожает.

К сожалению, два курсанта 21 и 22 лет умерли от полученных травм в карете скорой помощи по дороге в больницу.

По словам Чубенко, по делу возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией "гибель двух человек".

Руководство университета отстранили

Представитель МВД Украины Марьяна Рева в комментарии Суспильному сообщила, что 4 должностных лица Национального университета гражданской защиты отстранили на время расследования.

В то же время, спикер ГСЧС Александр Хорунжий добавил, что отстраненные должностные лица были ответственными за учебный процесс.