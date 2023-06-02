Резонансная гибель курсантов ГСЧС: 4 преподавателей отстранили от должностей и "это только начало"

В ГСЧС начали служебное расследование относительно громкой гибели курсантов Национального университета гражданской защиты. Еще до его окончания известно, что по меньшей мере 4 преподавателей отстранили от должностей навсегда.

Глава ГСЧС Сергей Крук сообщил, что люди, чьи действия привели к смерти молодых людей, не имеют морального права преподавать. Также он заявил, что все причастные обязательно будут привлечены к ответственности.

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Что известно о расследовании трагедии

В Харьковской области 31 мая из-за взрыва снаряда погибли два курсанта-третьекурсника. Еще один молодой человек получил ранение, однако его жизни ничего не угрожает.

В ГСЧС сообщают, что расследование гибели курсантов продолжается. Уже отстранили четырех преподавателей университета, причастных к организации учебного процесса.

После завершения служебного расследования и на основании его выводов будет принято решение о привлечении к ответственности тех лиц, которые организовывали учебный процесс. Отстранены на данный момент 4 человека. Но это только начало!

– рассказал глава ГСЧС Сергей Крук.

Что предшествовало гибели курсантов

Двое курсантов погибли в результате взрыва снаряда примерно в 14:30 31 мая.

Один из очевидцев происшествия рассказал, что все произошло в общежитии. Там они разбирали снаряд – вытаскивали из него взрывчатое вещество, чтобы сделать муляж. Это был приказ руководителя – он вроде бы заявил, что в случае отказа курсантов не отпустят в увольнение, а весь взвод заставят бегать по стадиону.

Другие курсанты в этот момент сидели в соседней аудитории. Сначала было тихо, а затем студенты услышали взрыв. Также очевидец в комментарии "Суспильному" рассказал, что снаряд курсанты разбирали без присмотра начальника или преподавателей, которые в этот момент ушли на обед.

Заместитель, командир взвода и преподаватели говорили руководителю, отдавшему приказ, что не нужно давать курсантам задачу разбирать взрывоопасный предмет. Но он никого не слушал,

– рассказал собеседник.

Еще один курсант тогда получил ранение – его накрыло дверью взрывной волны, ведь он сидел недалеко от выхода.