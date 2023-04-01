"Берегите себя": одно из последних видео погибшего защитника "Моджахеда"

В боях возле Бахмута 1 апреля погиб доброволец Даниил Ляшук с позывным "Моджахед". В последнем обращении он призвал украинцев беречь себя.

Ляшук обнародовал видео, в котором показал, что на фронте метет снег, информирует 24 Канал. По словам "Моджахеда", такая суровая погода пришлась именно на дни Рамадана.

Кстати говоря "Моджахед" – на щите: все, что известно о павшем Данииле Ляшуке

Дни Рамадана всегда холодные, даже если весна… Берегите себя,

– сказал "Моджахед".

Одно из последних видео "Моджахеда":

Гибель "Моджахеда": что о нем известно

В боях на Бахмутском направлении погиб белорусский доброволец-мусульманин Даниил Ляшук с позывным "Моджахед".

Ляшук родился в Бресте в Беларуси. Однако потом переехал в Украину. Кстати, украинского гражданства он так и не получил, хотя мечтал об этом.

До 2014 года он жил в оккупированном Крыму. После начала оккупации полуострова пошел воевать на сторону Украины.

Доброволец был командиром и основателем боевой группы "Вендетта".

Дважды получал тяжелые ранения, но все равно уходил на фронт. В августе 2022 года во время выполнения боевого задания "Моджахед" получил второе тяжелое ранение живота.

Кстати, Ляшука задерживал по уголовно-политическому делу против батальона "Торнадо". Ему представили обвинения в ряде тяжких преступлений, которые отвергал доброволец. В 2021 году его отпустили из-под стражи.

Друзья воина призывают посмертно присвоить ему звание Героя Украины и гражданство страны, за которую он погиб.