О роли Николаса Меймера на войне в Украине, гуманитарной помощи, украинском контрнаступлении и президентских выборах в США – читайте в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

К теме Как в США относятся к американским добровольцам, которые вступили в ряды ВСУ

Перри Блэкберн – подполковник в отставке Специальных сил США, основатель некоммерческой организации AFGFree, близкий друг Николаса Меймера, американского ветерана, погибшего возле Бахмута.



Подтверждение гибели Меймера появилось 16 мая после того, как главарь вагнеровцев Пригожин показал тело американца в своем пропагандистском видео.

Гуманитарная помощь и тренировка военных: чем Блэкберн занимается в Украине

The New York Times писал, что после начала полномасштабного вторжения вы как гражданский тренируете украинских военных в Украине. Почему вы решили пойти на этот шаг?

Первое, что возникло между мной и Украиной, произошло еще до войны – это футбол. Я играл в американский футбол, полупрофессиональный футбол. Одной из команд, против которых мы играли, были "Патриоты". Я был там (в Украине – 24 Канал) несколько раз и очень хорошо понял людей и культуру. Особенно хорошо провел время с футболистами, и с тех пор у меня появилась определенная связь с Украиной.

Когда началась война, я просто почувствовал, что могу предложить что-то в рамках организации (неприбыльной организации AFGFreez, – 24 Канал) и именно поэтому я поехал туда, чтобы посмотреть, какие есть возможности, какие есть потребности в Украине.

Я очень быстро выяснил, что одним из способов, как мы можем помочь, является оказание гуманитарной помощи на временно оккупируемых Россией территориях. Там прекратились торговые потоки, и людям очень трудно получить даже базовые пищевые продукты и лекарства. Это то, что мы начали делать почти сразу.



Перри Блэкберн / фото Zack Wittman / NYT

Чему вы учите украинских военных и сколько солдат уже прошло у вас подготовку?

Опять же наша программа преимущественно гуманитарная, мы проходим подготовку с гуманитарными усилиями, и поскольку мы находимся в Украине вместе с военными, это неотъемлемо связанные вещи.

Это не так, как скажем, в Соединенных Штатах, где у нас есть специализированная организация, занимающаяся только гражданскими делами. В Украине этим занимаются все военные, поэтому иметь возможность тренироваться вместе с ними, когда мы обеспечиваем поставки (помощь – 24 Канал) – это то, что мы делаем.

Кто такой американский ветеран Николас Меймер, погибший под Бахмутом

В мае 2022 к вашей организации AFGFree, работавшей над поставками в Украину и помогавшей с эвакуацией, присоединился Николас Меймер. Какова была его роль?

Когда мы с Ником впервые встретились в Украине, у нас обоих было общее видение того, что мы могли бы предложить в Украине. Благодаря годам службы в армии мы почувствовали, что можем помочь людям, и основали мою организацию (AFGFree, – 24 Канал).

Все, что мы получали, шло на гуманитарную деятельность, потому что у нас нет работников. У нас есть люди, у нас есть сети, которые работают друг с другом, и я считаю, что это, пожалуй, один из лучших способов создания некоммерческой организации. И Ник был частью этого. Ник участвовал в оценке того, куда должна пойти помощь и где в ней нуждаются.



Николас Меймер тренировал украинских добровольцев / Фото из фейсбука Николаса Меймера

Ваш близкий друг, ветеран спецподразделения армии США, погиб под Бахмутом. Есть ли у вас данные, чем занимался Меймер в Бахмуте – воевал или организовывал гуманитарную помощь?

Я не знаю. Честно говоря, я могу предположить, что Ник делал то, что делал и раньше, а именно помогал оценивать, как мы могли оказывать помощь там, где в ней нуждаются. Но я думаю, что история еще не написана.

История Ника будет написана однажды, и мы поймем, что потеряли большого гуманиста и большого друга Украины. Ник очень любил народ Украины, и у нас было бесчисленное количество встреч с украинцами, и мы никогда не были ограничены языковым барьером или разочарованы тем, как развиваются события. Мы всегда осознавали, насколько украинцы благодарны нам за то, что мы есть и что мы делаем. И я думаю, что в истории Ника, когда она будет написана и ее последняя глава будет написана, мы увидим, что он был большим человеком, который служил Украине.



Ник Меймер (справа) и подполковник в отставке Перри Блэкберн / фото AFGFree

Главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин заявлял, что тело Меймера передадут в Соединенные Штаты. Были ли попытки у россиян выйти на контакт с вами или семьей ветерана, чтобы передать тело погибшего?

Пока что нет. Я верю, что они это сделают, потому что они понимают, что сейчас нет реальных причин удерживать Ника. И как профессионал с оружием в руках, я считаю, что это не только правильно, но и то, чего от него ожидают.

Это то, что ожидает мир, когда существует обмен телами с обеих сторон. Война тяжела сама по себе, но одна из почетных вещей, которую мы можем совершить на войне – это обеспечить достойную передачу останков независимо от ситуации, независимо от зоны боевых действий.

Может ли американское правительство помочь с передачей тела?

Я не знаю. Я не могу говорить о правительстве США. Я думаю, что у правительства США есть свои собственные способы делать подобные вещи. Я надеюсь, как и в любой другой стране, что ваше правительство будет выступать за передачу останков, а после передачи – помогать в обеспечении безопасности останков. И у меня есть полная, полная уверенность, что это то, что делает и всегда будет делать наше правительство США.

Мы видим много печальных новых о гибели американских добровольцев на войне в Украине. Кроме того, большинство участников Интернационального легиона именно американцы. Откуда у граждан США такое желание не только помогать украинцам, но и воевать бок о бок с ними?

Я думаю, что в основном такие ребята, как я, на своем этапе жизни, прошедшие через войну, воспринимают ее (войну – 24 Канал) как ненужный конфликт. Мы не верим, что это справедливая война. Мы не верим, что это война, которая свидетельствует о каких-то глобальных проблемах, заставивших две страны вступить в войну.

Поэтому, понимая это и говоря, что мы не верим в это, мы действительно в это не верим. Я думаю, что именно поэтому мы в определенной степени помогаем Украине. А еще я думаю, что мы просто устали от войны и видели ее последствия для гражданского населения. И многие из нас хотят минимизировать эти последствия. Мы хотим помочь невоюющему населению, и именно поэтому мы стремимся помочь Украине.

Украинское контрнаступление, освобождение Белгорода и демилитаризация России

В настоящее время российские пропагандисты возмущаются ведением боевых действий российскими добровольцами на территории Белгородской области России. Как американцы относятся к тому, что война может быть перенесена на территорию России для победы Украины над агрессором?

Я думаю, мы все понимаем, что такая возможность есть. Я думаю, мы все понимаем, что существует вероятность того, что другие страны, окружающие Украину, могут пострадать от этой войны, как участники боевых действий, а не только как второстепенные или третьи страны. Мы все видим направление, ход этой войны и то, как она проходит, и никто из нас не хочет, чтобы она повлияла на другие страны.

Что касается контрнаступления или наступления на Россию, то это прерогатива любой защищающейся страны. Любая страна имеет право контратаковать на любом уровне, на любом пространстве, чтобы контролировать наступательные операции, и, как мы видим, единственная причина, почему вы действительно защищаетесь, – это наступательные действия.



Перри Блэкберн говорит, что американцы и дальше будут поддерживать Украину / фото из соцсетей

На фоне подготовки украинского контрнаступления западные партнеры передают много тяжелого оружия, в частности, "Леопарды", Challenger 2, "Абрамсы", ПВО Patriots. По вашему мнению, хватит ли этого оружия украинской армии для успешного контрнаступления?

Они помогут и точно помогут в том, что касается инструментов, которые нужны, а дальше дело за украинскими солдатами. И я думаю, что мир видит, что украинские военные – это то, что отличает эту войну от других. Именно они изменили ситуацию к лучшему.

Дело не только в оружии, оружие помогает, но вы должны иметь людей, которые верят в это дело. У вас есть страна, и у вас есть военные, которые действительно верят в свое дело и готовы идти до конца и бороться за него. И я не думаю, что многие из мировых лидеров думали, что так произойдет. Мы видим, как это происходит уже больше года, и решающую роль в этом играет украинский народ.

Топ новостью недели является создание коалиции F-16. По разным данным, тренировка украинских пилотов может начаться летом, а полноценно управлять истребителями они смогут зимой 2024 года. Как вы оцениваете роль истребителей F-16 в войне?

Любая страна, которая может достичь преимущества в воздухе, будет иметь преимущество, и если Украина сможет достичь преимущества в воздухе, она будет иметь преимущество в продолжающихся военных действиях.

Когда мы говорим о контрнаступлении, то мы ожидаем, что в конце концов будет освобожден и Крым. Российское правительство неоднократно заявляло, что это будет "красной линией", угрожая применением ядерного оружия. Какая позиция главенствует на Западе по выходу на границы 91-го года и не боятся ли американцы ядерной силы России?

Нет, я не думаю, что мы боимся российской ядерной силы. Что нас действительно беспокоит, так это использование ядерного оружия из-за его разрушительного воздействия на людей, и ядерное оружие не обязательно прямо влияет только на военных на поле боя. Она имеет разрушительное, как вы знаете, всем известное влияние на гражданское население. И это изменяет правила игры. Я считаю, что это красная линия для западного мира. Я не думаю, что Россия считает, что это красная линия для (применения – 24 Канал) их ядерного оружия.

Я думаю, что в России существует огромное движение за то, чтобы никогда не использовать ядерное оружие любого типа. И я тоже думаю, что именно народ России может изменить ситуацию. Я верю, что они начинают изменять ситуацию, поскольку эта война все еще продолжается. Под изменениями я имею в виду, что именно они будут настаивать на мире, потому что я верю, что они устали от войны и наблюдения, как их молодые мужчины идут на войну.

Как, по-вашему, можно гарантировать невозможность новой агрессии со стороны России после победы Украины в войне? Нужна ли демилитаризация Российской Федерации?

Я всегда с осторожностью отношусь к демилитаризации. Если мы обратимся к истории и увидим после Первой мировой войны демилитаризацию и экономические санкции, наложенные на Германию, то поймем, как это подтолкнуло их ко Второй мировой войне. Последствия (Первой мировой войны – 24 Канал) были абсолютно разрушительными, экономически опустошительными для них, их стран и их народов, есть много других вещей, которые, конечно, сопровождали это.

Я очень осторожно отношусь к этому вопросу. Страны должны иметь возможность защищать себя, не обязательно иметь возможность нападать, но защищаться.

Президентские выборы в США: помощь для Украины под угрозой?

США является главным источником оружия для Украины. Однако в следующем году официально стартует предвыборная кампания в США и позиции по войне в Украине очень разные. По вашему мнению, может ли уменьшиться военная помощь от американских партнеров?

Так я не думаю. Я думаю, мы услышим много преувеличений, много политической риторики. Но, в конце концов, я чувствую, что поддержка Украины, украинского народа и их способности защитить себя значительно возросла. И я не думаю, что эта поддержка уменьшится, независимо от того, какая политическая фигура или политик будет руководить страной в это время.

Я верю, что, независимо от того, что произойдет политически, Украина все равно увидит, что большинство людей здесь, в Америке, на стороне Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет добиться победы в 2024 году до выборов в США. Как вы думаете, может ли ход войны повлиять на результаты американских выборов и наоборот?

Да, все влияет на наши выборы здесь, в Америке. Как вы могли видеть, раньше, в течение двух последних выборов, трудно сказать по какому пути все следует – будет ли победа в пользу того или иного кандидата, но все влияет на них.

Важно то, что у президента Зеленского есть план, и я думаю, что важно, чтобы он понял, как он смог сплотить мир, чтобы поддержать его усилия. И пока у вас есть лидер такого типа, пока он будет на передовой и будет вести за собой других, я думаю, вы и дальше будете получать поддержку.