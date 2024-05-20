В сети ходили слухи о причастности разведывательной службы Израиля Моссада к аварии. Там заявили, что это не правда.
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Заявление Израиля
Израиль не причастен к гибели президента Ирана Эбрагима Раиси в авиакатастрофе. В результате также погибли несколько членов окружения президента.
Это были не мы,
– сказал анонимный израильский чиновник.
Раиси погиб 19 мая в результате аварии вертолета на северо-западе Ирана вместе с несколькими другими иранскими официальными лицами.
Председатель иранского Красного Полумесяца заявил, что тела погибших во время аварии вертолета, в результате которой погиб президент Ирана, будут перевезены в город Тебриз. Среди погибших были президент Ибрагим Раиси и министр иностранных дел Хоссейн Амир-Абдуллахиан. Поисково-спасательная операция на месте катастрофы завершилась.
Кто станет преемником Раиси
- После гибели президента Ирана исполнять его обязанности будет Мохаммад Мохбер. Это первый вице-президент страны.
- Согласно Конституции Ирана, в течение 50 дней должны состояться внеочередные президентские выборы.
- Правительство страны проведет экстренное заседание и выступит с заявлением по поводу гибели президента.