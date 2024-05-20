В сети ходили слухи о причастности разведывательной службы Израиля Моссада к аварии. Там заявили, что это не правда.

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Заявление Израиля

Израиль не причастен к гибели президента Ирана Эбрагима Раиси в авиакатастрофе. В результате также погибли несколько членов окружения президента.

Это были не мы,

– сказал анонимный израильский чиновник.

Раиси погиб 19 мая в результате аварии вертолета на северо-западе Ирана вместе с несколькими другими иранскими официальными лицами.

Председатель иранского Красного Полумесяца заявил, что тела погибших во время аварии вертолета, в результате которой погиб президент Ирана, будут перевезены в город Тебриз. Среди погибших были президент Ибрагим Раиси и министр иностранных дел Хоссейн Амир-Абдуллахиан. Поисково-спасательная операция на месте катастрофы завершилась.

Кто станет преемником Раиси