Заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков рассказал 24 Каналу, что неделя для друзей Владимира Путина выдалась сверхсложной: сначала стреляли в премьера Словакии Роберта Фицо, теперь на российском вертолете Ми-171 разбился президент Ирана Ибрагим Раиси. Интересно, что россияне считают этот вертолет одним из самых надежных в мире.
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"Хорошая" реклама российского ВПК
Артем Бронжуков отметил, что это классическая история россиян, которые говорят, что аналогов их техники нет, а потом эти аналоги убивают президентов других государств.
"Это "хорошая" реклама российского ВПК и в целом промышленности, потому что сделать что-то хорошо россияне не могут – у них все или падает, или в неисправном состоянии", – сказал он.
Всегда найдут врагов
Вряд ли гибель президента Ирана повлияет на геополитический контекст, ведь Иран является теологическим государством. Это означает, что им правят не президенты, а религиозные лидеры.
Есть аятолла и верховный лидер Ирана Али Хаменеи, который и производит все политические решения, касающиеся действий Ирана относительно потенциальной агрессии на Ближнем Востоке, и в целом определяет курс того, как развивается государство.
В Иране президент имеет очень ограниченное влияние на процессы, которые происходят внутри государства. Поэтому это не ключевая фигура и я не думаю, что глобально что-то изменится,
– подчеркнул Артем Бронжуков.
Но интересный момент, что Иран может использовать смерть своего президента как казус белли (повод для войны – 24 Канал) для активизации действий в отношении Израиля. Учитывая пропаганду, которая широко работает в Иране, это для них может быть причиной объяснения потенциальных интервенций (насильственное вмешательство одного государства во внутренние дела другого государства – 24 Канал) и агрессии со стороны Израиля.
Диктаторские режимы всегда найдут врагов и виновных в простых вещах, таких как технические неисправности вертолета или сложные погодные условия, которые также повлияли на этот инцидент,
– отметил заместитель директора аналитического центра "Политика".
Что известно об авиакатастрофе
- Вертолет, в котором летели президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел Хоссейн Амир-Абдуллахиан, разбился на границе Ирана с Азербайджаном, а именно – вблизи города Джольфа во время полета в иранский Тебриз. По данным СМИ, причиной авиакатастрофы стали плохие погодные условия.
- Иранское государственное телевидение описало инцидент как "жесткую посадку", в то время как правительственные источники предположили, что авария произошла во время полёта над горной и лесистой местностью. По предварительным данным, вертолет упал на гору и вспыхнул.
- На место падения вертолета отправили дрон с функцией ночного видения, который нашел источник тепла.
- В авиакатастрофе погибли все пассажиры вертолета, среди которых, кроме президента Ирана и министра иностранных дел, были губернатор провинции Восточный Азербайджан Ирана Малек Рахмати и аятолла Мохаммад Али Але-Хашем – представитель Лидера исламской революции в провинции Восточный Азербайджан.