Заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков розповів 24 Каналу, що тиждень для друзів Владіміра Путіна видався надскладним: спочатку стріляли у прем'єра Словаччини Роберта Фіцо, тепер на російському гелікоптері Мі-171 розбився президент Ірану Ібрагім Раїсі. Цікаво, що росіяни вважають цей гелікоптер одним із найнадійніших у світі.
Дивіться також Де розбився літак президента Ірану Ібрагіма Раїсі: показуємо місце авіатрощі на карті
"Гарна" реклама російського ВПК
Артем Бронжуков наголосив, що це класична історія росіян, які кажуть, що аналогів їхньої техніки немає, а потім ці аналоги вбивають президентів інших держав.
"Це "гарна" реклама російського ВПК і загалом промисловості, тому що зробити щось добре росіяни не можуть – в них все або падає, або в несправному стані", – сказав він.
Завжди знайдуть ворогів
Навряд чи загибель президента Ірану вплине на геополітичний контекст, адже Іран є теологічною державою. Це означає, що нею правлять не президенти, а релігійні лідери.
Є аятола і верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, який і продукує всі політичні рішення, що стосуються дій Ірану щодо потенційної агресії на Близькому Сході, і загалом визначає курс того, як розвивається держава.
В Ірані президент має дуже обмежений вплив на процеси, які відбуваються всередині держави. Тому це не ключова фігура і я не думаю, що глобально щось зміниться,
– підкреслив Артем Бронжуков.
Але цікавий момент, що Іран може використати смерть свого президента як казус беллі (привід для війни – 24 Канал) для активізації дій щодо Ізраїлю. Враховуючи пропаганду, яка широко працює в Ірані, це для них може бути причиною пояснення потенційних інтервенцій (насильницьке втручання однієї держави у внутрішні справи іншої держави – 24 Канал) та агресії з боку Ізраїлю.
Диктаторські режими завжди знайдуть ворогів і винних у простих речах, таких як технічні несправності гелікоптера або складні погодні умови, які також повпливали на цей інцидент,
– зауважив заступник директора аналітичного центру "Політика".
Що відомо про авіакатастрофу
- Гелікоптер, у якому летіли президент Ірану Ібрагім Раїсі та міністр закордонних справ Хоссейн Амір-Абдуллахіан, розбився на кордоні Ірану з Азербайджаном, а саме – поблизу міста Джольфа під час польоту до іранського Тебріза. За даними ЗМІ, причиною авіакатастрофи стали погані погодні умови.
- Іранське державне телебачення описало інцидент як "жорстку посадку", в той час як урядові джерела припустили, що аварія сталася під час польоту над гірською та лісистою місцевістю. За попередніми даними, гелікоптер впав на гору і спалахнув.
- На місце падіння гелікоптера відправили дрон із функцією нічного бачення, який знайшов джерело тепла.
- В авіакатастрофі загинули всі пасажири гелікоптера, серед яких, окрім президента Ірану та міністра закордонних справ, були губернатор провінції Східний Азербайджан Ірану Малек Рахматі та аятола Мохаммад Алі Але-Хашем – представник Лідера ісламської революції в провінції Східний Азербайджан.