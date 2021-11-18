Гибель семьи с 4 детьми в Винницкой области: в полиции назвали вероятную причину трагедии

В селе Марьяновка Винницкой области в сельском доме погибла целая семья. В полиции назвали вероятную причину трагедии, в которой погибли 4 ребенка и их родители.

О гибели людей рассказала староста села, которая 18 ноября позвонила по телефону в полицию. Погибшим детям было 6, 8, 9 и 11 лет.

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Семья могла погибнуть из-за неисправной проводки

Следственно-оперативная группа полиции и криминалисты проводят первоочередные следственные действия на месте трагедии.

По предварительной информации, гибель семьи могло вызвать тление неисправной проводки в доме,

– рассказали правоохранители.

В ведомстве пытаются выяснить все обстоятельства в пределах открытого уголовного дела по факту условного убийства с отметкой "несчастный случай".

Помещение дома было сильно задымлено.

Спасатели сообщили, что сотрудники полиции и следственно-оперативная группа установили, что помещение дома было сильно задымлено по причине возгорания на кухне.

Вероятная причина гибели – отравление продуктами горения. На месте происшествия работают специалисты полиции и опытно-испытательная лаборатория ГСЧС,

– рассказали спасатели.

Они добавили, что причины пожара устанавливаются специалистами.

Полиция и спасатели пытаются выяснить причину гибели семьи / Фото Нацполиции и ГСЧС

Коротко о трагической гибели семьи в Винницкой области

18 ноября в селе Марьяновка, в Хмельницком районе Винницкой области погибла целая семья.

В полицию обратилась староста села и сообщила, что в частном доме обнаружили мертвыми 44-летнего мужчину, его 34-летнюю жену и их детей в возрасте 6, 8, 9 и 11 лет.

В полиции завели дело и устанавливают обстоятельства преступления. Причину пожара пытаются установить специалисты.

Спасатели призвали ценить свою жизнь, заботиться о безопасности дома, следить за исправностью электроприборов и электросети.