О гибель Татьяны Фесенко с позывным "Мурка" стало известно 5 марта. Таня воевала вместе со своим мужем Владимиром бок о бок. В тот день они вели бой.

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Обстоятельства гибели Татьяна

Таня была очень смелая и решительная. Она хорошо стреляла, воевала не хуже мужчин. Насколько я знаю, в окоп, где они были с Вовой, прилетел снаряд. Вову контузило, а Таня погибла. Он на руках нес ее несколько километров до места эвакуации,

– рассказывает знакомый.

Тело своей жены Фесенко сам доставил домой.



Владимир рассказал о потере / Скриншот соцсети

Владимир и Татьяна познакомились лет восемь назад. Но Владимир пошел добровольцем на фронт, когда Россия развязала войну на Донбассе в 2014 году. А когда вернулся, в 2017 году пара вышла замуж.



Пара любила путешествовать вместе / Фото из фейсбука Владимира Фесенко

У пары есть дочь

После 24 февраля супруги отправили свою маленькую дочь с родственницей за границу. Татьяна и Владимир даже оформили нотариальную доверенность на случай, если погибнут, чтобы родственница могла без проблем оформить попечительство над ребенком.