"Мурка" служила вместе с мужем. Без матери осталась их общая дочь.

К теме Погибла на "Азовстали": в Кировоградской области простились с медиком Юлией Зубченко

В Гостомеле попрощались с погибшей защитницей Татьяной Фесенко

Татьяна Фесенко погибла 5 марта под Бахмутом. В ее окоп попал снаряд. Муж защитницы получил контузию, однако дополз до любимой и 2,5 километра нес ее вместе с кумами в пункт эвакуации. Защитнице было 30 лет. "Мурка" пошла защищать страну с первого дня войны, 24 февраля.

Она воевала в разведывательном батальоне бок о бок со своим мужем. Татьяна познакомилась с ним в 2014 году, однако вскоре Владимир ушел на фронт добровольцем. После возвращения из АТО пара поженилась. У них родилась дочь. Семья жила в Мостищах Киевской области, а 3 года назад переехала в столицу.

Татьяна и Владимир в первый день полномасштабной войны отправили своего 8-летнего ребенка с родным им человеком за границу. Ему также дали нотариальную доверенность в случае, если оба погибнут.

Я потерял свою красавицу, лучшую в мире жену и мать нашей дочери. Она стала ангелом, который будет смотреть на меня и на нашу дочь и всегда будет рядом в наших сердечках. Я обязательно встречусь с тобой, моя любимая Мурочка,

– написал Владимир.

Прощание с защитницей состоялось 11 марта в Гостомеле на Аллее Славы в 14:00.



Защитница служила вместе с мужем / Фото из соцсетей

Стоит прочесть Искренние, веселые и скромные: воспоминания об известном экипаже танкистов, погибшем под Бахмутом

Потери Украины: коротко