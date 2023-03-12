Про загибель Тетяни Фесенко із позивним "Мурка" стало відомо 5 березня. Таня воювала разом зі своїм чоловіком Володимиром пліч-о-пліч. Того дня вони вели бій.

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Обставини загибелі Тетяна

Таня була дуже сміливою й рішучою. Вона добре стріляла, воювала не гірше за чоловіків. Наскільки я знаю, в окоп, де були вони з Вовою, прилетів снаряд. Вову контузило, а Таня загинула. Він на руках ніс її кілька кілометрів до місця евакуації,

– розповідає знайомий.

Тіло своєї дружини Фесенко сам доставив додому.



Володимир розповів про втрату / Скриншот соцмережі

Володимир та Тетяна познайомилися років вісім тому. Але Володимир пішов добровольцем на фронт, коли Росія розв'язала війну на Донбасі 2014 року. А коли повернувся, 2017 року пара одружилася.



Пара любила подорожувати разом / Фото з фейсбуку Володимира Фесенка

У пари є дочка

Після 24 лютого подружжя відправило свою маленьку доньку з родичкою за кордон. Тетяна та Володимир навіть оформили нотаріальну довіреність на випадок, якщо загинуть, щоб родичка могла без проблем оформити опікунство над дитиною.