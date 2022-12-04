На побережье Каспийского моря в Дагестане обнаружили туши около 1 700 тюленей. Власти вражеского государства заявляют, что погибли животные из-за плохих погодных условий.

О массовой гибели животных сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал. Также на ситуацию уже отреагировали на официальном уровне – в пресс-службе Северо-Кавказского территориального управления рыболовства и подтвердили смерти всего 700 тюленей.

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Почему в России погибают тюлени

Как отмечает генеральный директор Каспийского природоохранного центра, тюлени погибли "из-за природных условий" еще 2 недели назад. В то же время специалисты решили провести вскрытие туш животных и не нашли признаков отравления тяжелыми металлами или пестицидами.

Мертвых тюленей находят на берегах Каспийского моря: смотрите видео с российских СМИ

Кремль уверяет, что гибель животных не повлияет критически на их популяцию.

В России массово находят тюленей на побережьях: смотрите видео с вражеских СМИ

Примерная численность тюленей в мире – от 270 000 до 300 000 особей. Кроме того, подобные случаи с выбрасыванием на берег тюленей уже были в 2012 и 2016 годах.

После предварительного осмотра специалисты предположили, что в основном погибают молодые особи. В то же время значительная часть тюленей женской статьи была беременна. Важно, что следов удушья рыболовными сетями на осмотренных тушках нет – это не дело рук браконьеров.

Как русские браконьеры издевались над тюленями

Напомним, в мае 2021 года на побережье Каспийского моря недалеко от Махачкалы нашли более 150 мертвых каспийских тюленей, включенных в Красную книгу.

Многие погибшие животные были без шкур. Тогда в министерстве природных ресурсов враждебного государства предположили, что тюлени попали в рыболовные тралы, после чего браконьеры сняли с большинства животных шкуры и затем просто сбросили туши в море.