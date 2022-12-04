Про масову загибель тварин повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал. Також на ситуацію уже відреагували на офіційному рівні – у пресслужбі Північно-Кавказького територіального управління риболовства та підтвердили смерті всього 700 тюленів.

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Чому у Росії гинуть тюлені

Як зазначає генеральний директор Каспійського природоохоронного центру, тюлені загинули "через природні умови" ще 2 тижні тому. Водночас фахівці вирішили провести розтин туш тварин та не знайшли ознак отруєння важкими металами чи пестицидами.

Мертвих тюленів знаходять на берегах Каспійського моря: дивіться відео з російських ЗМІ

Кремль запевняє, що загибель тварин не вплине критично на їхню популяцію.

Зверніть увагу! Орієнтовна чисельність тюленів у світі – від 270 000 до 300 000 особин. Окрім того, подібні випадки з викиданням на берег тюленів вже були у 2012 та 2016 роках.

У Росії масово знаходять тюленів на узбережжях: дивіться відео з ворожих ЗМІ

Після попереднього огляду фахівці припустили, що здебільшого гинуть молоді особини. Водночас значна частина тюленів жіночої статті була вагітною. Важливо, що слідів ядухи рибальськими мережами на оглянутих тушках немає – тобто це не справа рук браконьєрів.

Як російські браконьєри знущалися з тюленів

Нагадаємо, у травні 2021 року на узбережжі Каспійського моря неподалік Махачкали знайшли понад 150 мертвих каспійських тюленів, що включені до Червоної книги.

Багато загиблих тварин були без шкур. Тоді у міністерстві природних ресурсів ворожої держави припустили, що тюлені потрапили в рибальські трали, після чого браконьєри зняли з більшості тварин шкури й потім просто скинули туші в море.