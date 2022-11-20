Відео уже розлетілося мережею, повідомляє 24 канал. Мобілізований, який потрапив у полон, просить, аби Росія обміняла його на херсонського єнота.

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Обмін мобілізованого росіянина на єнота

Рядовий з Новосибірська, якого призвали в межах так званої часткової мобілізації в Росії, потрапив у полон до наших воїнів. Та тепер окупант просить про обмін.

Загарбник просить російське керівництво, аби його обміняли. І не на абикого, а на єнота, якого окупанти викрали з Херсона.

Окупант просить, аби його обміняли на єнота: дивіться відео

Та відзначимо, що у мобілізованого вже є серйозний конкурент на обмін, адже українці пропонують обміняти викраденого єнота на пам'ятник російській імператриці Єкатєріні ІІ в Одесі. Відповідну петицію зареєстрували на сайті президента України.

Водночас мобілізованого можна обміняти на українського полоненого, адже в полоні росіян ще перебувають чимало наших воїнів, зокрема захисники заводу "Азовсталь" у Маріуполі та нацгвардійці, які боронили Чорнобильську АЕС 24 лютого 2022 року.

Викрадення єнота з Херсона: що відомо

Напередодні втечі з Херсона на тлі контрнаступу ЗСУ, окупанти почали буквально обкрадати місто. 13 листопада стало відомо, що росіяни вивезли з Херсонського зоопарку більшість тварин. Звірі опинилися в тимчасово окупованому Криму. Серед відповідальних за крадіжку тварин – директор кримського парку левів "Тайган" Олєг Зубков та гауляйтер Херсонщини Владімір Сальдо.

У мережі навіть з'явилося відео, як росіяни викрадають єнота. Після цього в Україні заявили, що готові віддати в обмін за єнота полонених російських військових.

Тим часом окупанти створили телеграм-канал, де від імені викраденого єнота пишуть цинічні речі й намагаються зіграти на емоціях – мовляв, ніхто єнота не викрадав, а його забрали, бо він був покинутий.

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