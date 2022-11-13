Тварин із Херсона викрав власник кримського зоопарку та засновник парку левів "Тайган" Олег Зубков. Він був неодноразово судимий. За останньою справою був засуджений окупантами на 2 роки, пише 24 канал.

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Зубков – колишній регіонал, який після окупації Криму Росією пішов на співпрацю з росіянами та вступив до лав партії "Єдина Росія".

11 грудня 2015 Білогірський районний суд окупаційної влади визнав його винним у побитті свого підлеглого. Через це Зубкова засудили до трьох років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на один рік.

Остання справа проти Зубкова – напад лева на дитину. Його засудили на 2 роки й 4 місяці, але той подав апеляцію, заявивши, що суддя винен йому 30 тисяч доларів і, за заявою депутата Держдуми та дружини Миколи Платошкіна Анжеліки Глазкової, вживав наркотики.

Тож 27 жовтня 2022 року колаборанта відпустили із СІЗО. Минуло трішки більше як тиждень й Зубков вже опинився у Херсоні, щоб вивозити тварин із зоопарку до тимчасово окупованого Криму.

Зубков сам показав відео, як краде єнотів у Херсонському зоопарку

У своєму каналі Олег Зубков показав, як викрадав єнотів, ламу та віслюка у херсонському зоопарку. Це не сподобалось навіть його прихильникам, які сказали, що "не очікували" такого від нього.

До слова, єнот-герой пручався і навіть вкусив свого викрадача. Проте він схопив його за хвіст і все ж посадив до переноски. На процес боляче дивитися, тваринка хапалась за гілку лапками, лиш би її не чіпали.

Зубков краде єнотів з зоопарку Херсона: дивіться відео

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