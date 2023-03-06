Об этом 24 Каналу сообщила спикер ГБР Ольга Чеканова. Обстоятельства гибели военного еще устанавливаются.

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Работники территориального управления ГБР во Львове проводят расследование гибели военнослужащего на украино-белорусской границе,

– сообщили в бюро.

Сообщается, что уголовное производство открыто по факту нарушения правил несения боевого дежурства (статья 420 Уголовного кодекса Украины).

Назначен ряд экспертиз, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Что известно о гибели военнослужащего