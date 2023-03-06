Об этом 24 Каналу сообщила спикер ГБР Ольга Чеканова. Обстоятельства гибели военного еще устанавливаются.
К теме Были ли выстрелы со стороны Беларуси: рассказали детали о гибели бойца ТрО на границе
Работники территориального управления ГБР во Львове проводят расследование гибели военнослужащего на украино-белорусской границе,
– сообщили в бюро.
Сообщается, что уголовное производство открыто по факту нарушения правил несения боевого дежурства (статья 420 Уголовного кодекса Украины).
Назначен ряд экспертиз, устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Что известно о гибели военнослужащего
- 27 февраля стало известно, что на украино-белорусской границе во время выполнения боевого задания погиб 33-летний военнослужащий теробороны Волыни Сергей Панасюк.
- Сообщалось, что военный погиб на рассвете 25 февраля, но обстоятельства этого не известны.
- Сергей Панасюк был участником АТО. В ряды теробороны стал в первые дни полномасштабной войны. Был командиром стрелкового взвода.
- В соцсетях появилась непроверенная информация о якобы вражеском обстреле со стороны Беларуси. Пограничный комитет Беларуси отрицал, что с их стороны велась стрельба.
- Сегодня, 6 марта, стало известно, что после гибели военного его подразделение переместили на Восток. Родные обеспокоены, но в ВСУ заверили, что перемещение было плановым.