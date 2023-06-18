В Одесской области гибнут дельфины: на берег выбрасывает тела животных

В Одесской области на берег выбросило погибшего дельфина. За последние несколько дней таких случаев было несколько.

Последний подобный случай был зафиксирован 17 июня. К величайшему сожалению, подобных трагедий может быть еще больше.

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В Одесской области гибнут дельфины

В организации заявили, что сообщения о нескольких выбросах мертвых китообразных (морские свиньи и афалина) поступали в течение нескольких последних дней. Пока причины гибели животных неизвестны, однако их будут исследовать и сообщат впоследствии.

Одесситов также призвали сообщать обо всех случаях находок мертвых дельфинов. Для этого нужно:

указать место находки (координаты);

сфотографировать голову и зубы, спину и брюхо дельфина, а также видимые повреждения, если таковые имеются;

прислать эту информацию как можно скорее ученым.

Как подрыв Каховской ГЭС повлиял на Одесскую область

Обратиться к ученым, чтобы сообщить о погибших животных, выброшенных на берег, можно по номерам: +38 067 390 0118; +38 095 548 6553; +38 063 970 1500

Кроме того, что на побережье Одесской области начало выбрасывать обломки домов, оказавшихся под водой в Херсонской области, большой ущерб подрыв Каховской ГЭС нанес и подводному миру Черного моря.

На днях раньше в Одесской области позеленело море. Исследователи сразу проверили воду и сообщили об опасных находках. Бактерии холеры, к счастью, не нашли, а в воде зафиксировали РНК ротавируса и ДНК сальмонеллы. Как пояснили ученые, вода зацвела в Черном море комплексом потенциально опасных и токсичных цианобактерий.

На пляжах Одессі запрещено купаться, однако украинцы все равно продолжают нарушать ограничения и плавают в Черном море. Опасность существует не только из-за возбудителей инфекций, но и из-за мин, которые принесло течением после подрыва ГЭС. В частности, из-за взрывчатки в море также гибнут животные.

Кроме того, в Одесской области наблюдается опреснение Черное море. Пробы морской воды отобрали в трех разных местах Одессы. После тщательного анализа исследователи установили, что соленость упала почти в 3 раза.