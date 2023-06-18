Останній подібний випадок зафіксували 17 червня. На превеликий жаль, подібних трагедій може бути ще більше.

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На Одещині гинуть дельфіни

В організації заявили, що повідомлення про декілька викидів мертвих китоподібних (морські свині та афаліна) надходили протягом кількох останніх днів. Наразі причини гибелі тварин невідомі, проте їх будуть досліджувати й повідомлять згодом.

Одеситів також закликали повідомляти про всі випадки знахідок мертвих дельфінів. Для цього треба:

вказати місце знахідки (координати);

сфотографувати голову і зуби, спину і черево дельфіна, а також видимі пошкодження, якщо такі є;

надіслати цю інформацію якомога швидше науковцям.

Довідка. Звернутися до науковців, аби повідомити про загиблих тварин, яких викинуло на берег, можна за номерами: +38 067 390 0118; +38 095 548 6553; +38 063 970 1500

Як підрив Каховської ГЕС вплинув на Одещину

Окрім того, що на узбережжя Одеської області почало викидати уламки будинків, які опинилися під водою на Херсонщині, неабиякої шкоди підрив Каховської ГЕС завдав й підводному світові Чорного моря.

Днями раніше на Одещині позеленіло море. Дослідники відразу перевірили воду та повідомили про небезпечні знахідки. Бактерії холери, на щастя, не знайшли, натомість у воді зафіксували РНК ротавірусу та ДНК сальмонели. Як пояснили науковці, вода зацвіла у Чорному морі комплексом потенційно небезпечних і токсичних ціанобактерій.

На пляжах Одещини заборонено купатися, проте українці все одно продовжують порушувати обмеження й плавають у Чорному морі. Небезпека існує не лише через збудники інфекцій, а й через міни, які принесло течією після підриву ГЕС. Зокрема, через вибухівку в морі також гинуть тварини.

Окрім того, на Одещині спостерігається опріснення Чорного моря. Проби морської води відібрали у трьох різних місцях Одеси. Після ретельних аналізів дослідники встановили, що солоність впала майже у 3 рази.