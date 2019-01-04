Гибель младенца в лифте в Сумах: подозреваемым избрали меру пресечения

В Сумах директора и электромонтера общества "Міськсумиліфт" отправили под домашний арест. Их подозревают в аварии лифта, в которой умер двухмесячный ребенок.

Об этом сообщает Прокуратура Сумщины на Facebook-странице.

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Ранее 24 канал сообщал, что полиция задержала двух подозреваемых в доведении до смерти двухмесячного ребенка в Сумах, который погиб из-за обрыва и падения лифта в многоэтажке.

Известно, что директора общества отправили под домашний арест до 26 февраля 2019 года. Кроме того, адвокат просил отпустить подозреваемого под личное обязательство, однако прокуроры ходатайствовали взять его под стражу.

Более того, электромонтера "Міськсумиліфту" также взяли под ночной домашний арест до 1 марта 2019 года. Его адвокат не видел причин для меры пресечения, а прокуроры просили взять подозреваемого под стражу.

Стоит отметить, что обоим арестованным инкриминируют статью о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что повлекло гибель ребенка. Директора ООО "Міськсумиліфт" также подозревают в злоупотреблении служебным положением, что привело к тяжелым последствиям.

Напомним, днем 2 января в Сумах в одной из многоэтажек внезапно оборвался лифт, в котором была детская коляска с двухмесячным мальчиком. В результате аварии ребенок погиб.