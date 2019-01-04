Загибель немовляти у ліфті в Сумах: підозрюваним обрали запобіжний захід

У Сумах директора та електромонтера товариства "Міськсумиліфт" відправили під домашній арешт. Їх підозрюють в аварії ліфту, в якій померла двомісячна дитина.

Про це повідомляє Прокуратура Сумщини на Facebook-сторінці.

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Раніше 24 канал повідомляв, що поліція затримала двох підозрюваних у доведенні до смерті двомісячної дитини у Сумах, яка загинула через обрив і падіння ліфту у багатоповерхівці.

Відомо, що директора товариства відправили під домашній арешт до 26 лютого 2019 року. Крім того, адвокат просив відпустити підозрюваного під особисте зобов’язання, однак прокурори клопотали взяти його під варту.

Більше того, електромонтера "Міськсумиліфту" також взяли під нічний домашній арешт до 1 березня 2019 року. Його адвокат не вбачав причин для запобіжного заходу, а прокурори просили взяти підозрюваного під варту.

Варто зазначити, що обом арештованим інкримінують статтю про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель дитини. Директора ТОВ "Міськсумиліфт" також підозрюють у зловживанні службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків.

Нагадаємо, вдень 2 січня у Сумах в одній з багатоповерхівок раптово обірвався ліфт, в якому був дитячий візочок з двомісячним хлопчиком. У результаті аварії дитина загинула.