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      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ПОГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ

      Гибель Тараса Кутового: в полиции раскрыли детали трагедии

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      Место гибели Тараса Кутового
      Место гибели Тараса Кутового / pl.npu.gov.ua

      Вертолет с бывшим министром аграрной политики Тарасом Кутовым упал и разбился на территории частного домовладения. Сейчас следователи выясняют причины авиакатастрофы.

      Начальник полиции Полтавской области Андрей Замахин сообщил, что вертолет Кутового упал около 16 часов 21 октября в селе Тарасенково на приусадебный участок рядом с жилым домом, пишет УНИАН.

      Биография: Погиб Тарас Кутовой: чем известнен бывший министр

      Практически во двор к людям упал вертолет, в результате чего погиб бывший министр агрополитики и продовольствия Тарас Кутовой,
      – сказал Замахин.

      К счастью, на момент авиакатастрофы не было рядом людей, поэтому никто не пострадал.

      Кутовой погиб при падении вертолета в Полтавской области

      За штурвалом вертолета был сам Кутовой. Он летел из Киева в Полтавскую область без пассажиров. Замахин рассказал, что Кутовой ранее неоднократно летал этим авиасудном.

      Сейчас правоохранители расследуют причины падения вертолета и гибели Кутового. Сегодня, 22 октября, на место трагедии должны приехать эксперты из Киева.

      Место падения вертолета и гибели Тараса Кутового

      Как погиб Тарас Кутовой?
      Вертолет Robinson r44, пилотом которого был сам Кутовой, упал вблизи село Тарасенково на Полтавщине. Трагедия произошла около 16 часов 21 октября, а бывший министр погиб на месте.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины авиация Новости политики Новости Полтавы Потери Полиция Погибель Тараса Кутового
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