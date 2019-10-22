Гибель Тараса Кутового: в полиции раскрыли детали трагедии
Вертолет с бывшим министром аграрной политики Тарасом Кутовым упал и разбился на территории частного домовладения. Сейчас следователи выясняют причины авиакатастрофы.
Начальник полиции Полтавской области Андрей Замахин сообщил, что вертолет Кутового упал около 16 часов 21 октября в селе Тарасенково на приусадебный участок рядом с жилым домом, пишет УНИАН.
Биография: Погиб Тарас Кутовой: чем известнен бывший министр
Практически во двор к людям упал вертолет, в результате чего погиб бывший министр агрополитики и продовольствия Тарас Кутовой,
– сказал Замахин.
К счастью, на момент авиакатастрофы не было рядом людей, поэтому никто не пострадал.
Кутовой погиб при падении вертолета в Полтавской области
За штурвалом вертолета был сам Кутовой. Он летел из Киева в Полтавскую область без пассажиров. Замахин рассказал, что Кутовой ранее неоднократно летал этим авиасудном.
Сейчас правоохранители расследуют причины падения вертолета и гибели Кутового. Сегодня, 22 октября, на место трагедии должны приехать эксперты из Киева.
Место падения вертолета и гибели Тараса Кутового
Как погиб Тарас Кутовой?
Вертолет Robinson r44, пилотом которого был сам Кутовой, упал вблизи село Тарасенково на Полтавщине. Трагедия произошла около 16 часов 21 октября, а бывший министр погиб на месте.