Загибель Тараса Кутового: у поліції розкрили деталі трагедії

Вертоліт з колишнім міністром аграрної політики Тарасом Кутовим впав і розбився на території приватного домоволодіння. Наразі слідчі з'ясовують причини авіакатастрофи.

Начальник поліції Полтавської області Андрій Замахін повідомив, що гелікоптер Кутового впав близько 16 години 21 жовтня у селі Тарасенкове на присадибну ділянку поруч з житловим будинком, пише УНІАН.

Біографія: Загинув Тарас Кутовий: чим відомий колишній міністр

Практично у двір до людей впав вертоліт, у результаті чого загинув колишній міністр агрополітики і продовольства Тарас Кутовий,

– сказав Замахін.

На щастя, на момент авіакатастрофи не було поруч людей, тому ніхто не постраждав.



Кутовий загинув під час падіння вертольота на Полтавщині

За штурвалом гелікоптера був сам Кутовий. Він летів з Києва на Полтавщину без пасажирів. Замахін розповів, що Кутовий раніше неодноразово літав цим авіасудном.

Наразі правоохоронці розслідують причини падіння гелікоптера і загибелі Кутового. Сьогодні, 22 жовтня, на місце трагедії мають приїхати експерти з Києва.



Місце падіння гелікоптера і загибелі Тараса Кутового

Як загинув Тарас Кутовий?Вертоліт Robinson r44, пілотом якого був сам Кутовий, впав поблизу село Тарасенково на Полтавщині. Трагедія сталася близько 16 години 21 жовтня, а колишній міністр загинув на місці.