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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Гибель трех украинских бойцов на Донбассе: появились детали

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На Донбассе погибли три украинских защитника
На Донбассе погибли три украинских защитника / Фото из открытых источников

Трое украинских военнослужащих, погибших сегодня, 27 июня, в результате обстрелов в Донбассе были военнослужащими 93 отдельной механизированной бригады (ОМБр), которая дислоцируется в Харькове.

Об этом сообщила пресс-служба ОМБр в Facebook.

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"В нашей бригаде произошла трагедия. Во время огневого налета противника на наши позиции в районе Богдановка получили ранения, не совместимые с жизнью, трое наших военнослужащих. Командование и личный состав 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр выражает соболезнования родным и близким погибших в бою побратимов", – говорится в сообщении.

Кроме того, павшие украинские военнослужащие будут представлены к государственным наградам.

"Гибель наших товарищей в очередной раз напоминает, что война продолжается, но мы уверяем – враг дорого заплатит за пролитую кровь украинских воинов", – добавили в бригаде.

Напомним, 27 июня в зоне проведения операции Объединенных сил в результате обстрела пророссийских оккупантов у Крымского и Марьинки трое украинских воинов погибли, еще один получил ранения.

Теги: Новости Украины Жертвы Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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