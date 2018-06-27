Украина понесла значительные потери на фронте: погибло трое украинских воинов
В зоне проведения Операции Объединенных сил вследствие обстрела пророссийских оккупантов возле Крымского и Марьинки трое украинских воинов погибли, еще один получил ранения.
Об этом вечером 27 июня информирует штаб ООС.
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По данным пресс-центра, начиная с 7 утра, оккупанты 12 раз открывали огонь против украинских военных, в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.
На Луганщине неспокойно было возле Крымского, где позиции ВСУ обстреляли из 82-миллиметровых минометов.
На Донетчине оккупанты открывали огонь по защитникам Марьинки.
Наиболее горячо было на Мариупольском направлении, где бои шли у Лебединского, Водяного, Гнутового и Талакивки.
122-миллиметровыми снарядами российские оккупанты обстреляли позиции украинских защитников возле Богдановки.
По данным штаба, трое украинских воинов получили травмы, несовместимые с жизнью. У Водяного еще один военный был ранен.
К слову, 27 июня на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились об очередном перемирии на Донбассе, которое должно начаться 1 июля.
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