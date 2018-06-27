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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Погиб от пули снайпера: появилась информация об убитом на Донбассе бойце

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На Донбассе погиб украинский военный
На Донбассе погиб украинский военный / Фото из открытых источников

26 июня в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе от пули вражеского снайпера погиб украинский защитник Артур Федосенко.

Об этом сообщает издание Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что погибший боец, 1971 года рождения, был уроженцем Кропивницкого.

Также, Федосенко был старшим солдатом воинской части А1469, что базируется в Канатово вблизи областного центра.

Церемония прощания запланирована на 11:00 29 июня на Почетной аллее Ровенского кладбища Кропивницкого, время уточняется.

Напомним, 26 июня, в зоне боевых действий на Донбассе российские оккупационные войска 30 раз прибегли к прицельному огню по украинским позициям, 11 из которых – из вооружения, которое должно быть отведено на определенные Минскими договоренностями расстояния. К сожалению, один военный погиб, еще двое получили ранения.

Теги: Новости Украины Жертвы Война на Донбассе Новости Кропивницкого
Источник: 24 Канал
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