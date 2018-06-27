Загинув від кулі снайпера: з'явилась інформація про вбитого на Донбасі бійця

26 червня у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі від кулі ворожого снайпера загинув український захисник Артур Федосенко.

Про це повідомляє видання Цензор.НЕТ.

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Зазначається, що загиблий боєць, 1971 року народження, був уродженцем Кропивницького.

Також, Федосенко був старшим солдатом військової частини А1469, що базується в Канатовому поблизу обласного центру.

Церемонія прощання запланована на 11:00 29 червня на Почесній алеї Рівненського кладовища Кропивницького, час уточнюється.

Нагадаємо, 26 червня, у зоні бойових дій на Донбасі російські окупаційні війська 30 разів вдалися до прицільного вогню по українських позиціях, 11 з яких – із озброєння, яке має бути відведене на визначені Мінськими домовленостями відстані. На жаль, один військовий загинув, ще двоє дістали поранення.