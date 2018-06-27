Україна зазнала значних втрат на фронті: троє воїнів загинуло

В зоні проведення Операції Об'єднаних сил внаслідок обстрілу проросійських окупантів біля Кримського та Мар'їнки троє українських воїнів загинуло, ще один зазнав поранень.

Про це ввечері 27 червня інформує штаб ООС.

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За даними прес-центру, починаючи з 7 ранку, окупанти 12 разів відкривали вогонь проти українських військових, в тому числі із забороненого Мінськими угодами озброєння.

На Луганщині неспокійно було біля Кримського, де позиції ЗСУ обстріляли з 82-міліметрових мінометів.

На Донеччині окупанти відкривали вогонь по оборонцях Мар'їнки.

Найбільш гаряче було на Маріупольському напрямку, де бої точились біля Лебединського, Водяного, Гнутового та Талаківки.

122-міліметровими снарядами російські окупанти обстріляли позиції українських захисників біля Богданівки.

За даними штабу, троє українських воїнів отримали травми, несумісні з життям. Біля Водяного ще один військовий був поранений.

До слова, 27 червня на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську сторони домовились про чергове перемир'я на Донбасі, яке мало б розпочатись 1 липня.